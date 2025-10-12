12/10/2025
Aruc é campeã invicta e Brasília conquista o acesso na Segundinha

Escrito por Metrópoles
aruc-e-campea-invicta-e-brasilia-conquista-o-acesso-na-segundinha

Neste sábado (11/10), foi disputada a última rodada da segunda divisão do Campeonato Candango, a Segundinha, que consagrou a Aruc campeã invicta e de forma inédita. A rodada também teve a confirmação da volta do Brasília à elite candanga.

Confira como foram os jogos:

Cruzeiro 3 x 0 Riacho City

No único jogo sem nenhuma chance de acesso ou título, o Cruzeiro venceu por 3 x 0, mesmo com uma equipe bem desfalcada, pois vários atletas estão com o Brasiliense na Copa Atlântico Sub-19.

Os gols da vitória do Carcará foram marcados por Naruto, Landim e Mota. Confira como foi o jogo:

Brasília 6 x 0 Candango

O Colorado precisava de uma vitória para conseguir o acesso e, não só venceu, como goleou. Quatro dos gols foram marcados por Felipe Clemente, que assim como em 2023 foi o artilheiro da Segundinha, dessa vez com o dobro de gols, 10 no total.

Clemente assumiu também a sexta posição no ranking histórico de maiores artilheiros em uma edição da competição, o recordista é Giovani, que em 2001 marcou 19 gols pelo Luziânia.

Luziânia 0 x 1 Planaltina

O Planaltina fez a sua parte e conseguiu, com um gol solitário marcado por Manoel na segunda etapa, vencer o Luziânia. Apesar do resultado, o time não conseguiu o acesso por conta da vitória do Brasília. O Planaltina terminou o campeonato na terceira posição.

Aruc 6 x 0 Greval

Os donos da casa precisam de uma vitória simples para garantir o título, mas decidiram golear o Greval. A campanha terminou invicta, com cinco vitórias e dois empates em sete jogos. Esse também foi o primeiro título na história da Aruc, que antes só tinha um acesso, em 2000, ao ser vice-campeã contra o Brasiliense. O goleiro Murilo ganhou o prêmio de menos vazado.

Confira como foi o jogo:

 

 

