18/10/2025
Universo POP
Menina ganha festa surpresa e tem reação emocionante: “Mãe, a festa é minha?”
Vazam prints de João Vicente e Gracyanne: “Muito tesão”
Ohana Aiache e Sam Monteiro celebram união em cerimônia dos sonhos em Pipa
Ludmilla Cavalcante recebe anel do namorado em jantar romântico e seguidores suspeitam de noivado
Traída 16 vezes, Maíra Cardi revela que contratou secretária lésbica para Thiago Nigro
Jovem que se preparava para ser padre deixa o catolicismo para viver o amor com o namorado
Luana Piovani ataca jornalista do portal LeoDias: “Bosta de emprego”. Veja o que a repórter respondeu!
Após áudio vazado confirmando affair com João Vicente, Gracyanne se justifica: “Era outro”
Brigitte Bardot é internada em estado grave aos 91 anos na França
Incoerente e pesado: Victoria’s Secret é criticada por exageros no Fashion Show 2025

Árvore cai após temporal e ônibus escapa por pouco na Praça da Sé

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
arvore-cai-apos-temporal-e-onibus-escapa-por-pouco-na-praca-da-se

Uma árvore de grande porte caiu neste sábado (18/10) e interditou uma rua lateral da Praça da Sé, na região central de São Paulo. Segundo testemunhas, por pouco o tronco não atingiu um trólebus (ônibus elétrico) que passava pelo local no momento da queda, por volta das 16h.

“Se o motorista não tivesse visto, teria atingido o ônibus”, afirmou a promotora de vendas Bruna Braga, de 28 anos, que trabalha na região.

Segundo a testemunha, um homem atravessava a rua no momento da queda e, mesmo sendo atingido pelos galhos, conseguiu escapar.

O local onde a árvore caiu costuma ficar repleto de pessoas em situação de rua. Por causa da chuva que atinge São Paulo na tarde deste sábado, ninguém estava ali quando ela desabou.

3 imagensÁrvore caída após temporal em São PauloÁrvore caída após temporal em São PauloFechar modal.1 de 3

Árvore caída após temporal em São Paulo

Arquivo pessoal/Bruna Braga2 de 3

Árvore caída após temporal em São Paulo

Arquivo pessoal/Bruna Braga3 de 3

Árvore caída após temporal em São Paulo

Arquivo pessoal/Bruna Braga

A promotora de vendas disse que havia só uma garoa quando a árvore caiu. Pouco antes, porém, um temporal tinha desabado sobre a Sé. “A chuva forte já tinha passado, mas choveu e ventou muito ao longo do dia. Acredito que com o acúmulo de chuva e a ventania teve a queda da árvore”

Leia também

Testemunhas contam que houve um estouro, com clarão, por causa da queda da árvore sobre cabos de energia. “Pessoas que estavam em um carro cinza ficaram dentro do veículo. Não dava para sair por causa da energia”, afirma Bruna.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost