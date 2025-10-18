Árvore cai após temporal e ônibus escapa por pouco na Praça da Sé

Uma árvore de grande porte caiu neste sábado (18/10) e interditou uma rua lateral da Praça da Sé, na região central de São Paulo. Segundo testemunhas, por pouco o tronco não atingiu um trólebus (ônibus elétrico) que passava pelo local no momento da queda, por volta das 16h.

“Se o motorista não tivesse visto, teria atingido o ônibus”, afirmou a promotora de vendas Bruna Braga, de 28 anos, que trabalha na região.

Segundo a testemunha, um homem atravessava a rua no momento da queda e, mesmo sendo atingido pelos galhos, conseguiu escapar.

O local onde a árvore caiu costuma ficar repleto de pessoas em situação de rua. Por causa da chuva que atinge São Paulo na tarde deste sábado, ninguém estava ali quando ela desabou.

3 imagens Fechar modal. 1 de 3

Árvore caída após temporal em São Paulo

Arquivo pessoal/Bruna Braga 2 de 3

Árvore caída após temporal em São Paulo

Arquivo pessoal/Bruna Braga 3 de 3

Árvore caída após temporal em São Paulo

Arquivo pessoal/Bruna Braga

A promotora de vendas disse que havia só uma garoa quando a árvore caiu. Pouco antes, porém, um temporal tinha desabado sobre a Sé. “A chuva forte já tinha passado, mas choveu e ventou muito ao longo do dia. Acredito que com o acúmulo de chuva e a ventania teve a queda da árvore”

Testemunhas contam que houve um estouro, com clarão, por causa da queda da árvore sobre cabos de energia. “Pessoas que estavam em um carro cinza ficaram dentro do veículo. Não dava para sair por causa da energia”, afirma Bruna.