Árvore derrubada por temporal arrasta poste no centro de Rio Branco; veja vídeo

Estrutura atingiu loja e bloqueou via próxima ao Aquiri Shopping; ninguém se feriu

Um forte temporal que atingiu Rio Branco na tarde deste domingo (12) provocou a queda de uma árvore no centro da cidade, nas proximidades do Aquiri Shopping. A árvore caiu sobre o teto de uma loja e derrubou um poste de energia, causando interdição parcial do local.

Temporal derruba árvore e arrasta poste no centro de Rio Branco/Foto: Reprodução

Por sorte, não houve feridos, já que o momento da chuva coincidiu com ausência de pedestres e clientes no local. Equipes da concessionária de energia foram acionadas para isolar a área, garantir a segurança e realizar os reparos necessários.

A árvore caiu em grande parte, espalhando galhos e troncos pelo local. O trabalho de remoção e limpeza deve seguir até a completa liberação da rua, garantindo também o tratamento adequado da rede elétrica afetada.

