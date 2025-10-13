Ary Mirelle, esposa de João Gomes, desabafa sobre as críticas ao corpo e procedimentos

A influenciadora Ary Mirelle, esposa do cantor João Gomes, voltou a comentar sobre os julgamentos que recebe nas redes sociais a respeito de sua aparência e o fato de não ter feito procedimentos estéticos. Em um desabafo publicado nos stories nesta segunda-feira (13/10), ela afirmou que não pretende realizar cirurgias plásticas por medo e aproveitou para criticar a cobrança constante sobre o corpo feminino.

Ary contou que o receio vem desde o nascimento do primeiro filho, quando precisou passar por uma cesariana; mas que, se não fosse pelo receio, já teria realizado procedimentos estéticos: “Se eu tivesse coragem, eu já tinha feito. Eu não tenho coragem de fazer cirurgia. Vocês acham que eu sofri 18 horas de parto normal por quê? Porque eu já tive cesárea antes, e na cesárea eu me desesperei só de entrar na sala de cirurgia”, explicou Ary.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Reprodução: Instagram/@arymirelle Ary Mirelle já usou mega hair Reprodução: Instagram/@arymirelle Ary fala sobre empoderamento feminino Reprodução: Instagram/@arymirelle Na reta final da gravidez, Ary Mirelle recorre a chá que estimula o trabalho de parto Reprodução: Instagram/@deborahghelman Nasce Joaquim, segundo filho de João Gomes e Ary Mirelle Reprodução: Instagram/@arymirelle Voltar

Próximo

A influenciadora também revelou que, apesar de admirar certos resultados estéticos, prefere buscar alternativas mais naturais. “Se eu tivesse coragem, eu não ia nem colocar silicone, eu queria fazer mastopexia, queria muito, depois de amamentar tudinho, porque é bonito, os peitinhos lá em cima. Lipo eu não faria, mesmo eu não tendo medo eu não faria. Mas eu tenho medo, e é aí que eu não faço mesmo”, afirmou.

Cansada das críticas, Ary refletiu sobre a hostilidade entre mulheres na internet e como o padrão estético se tornou uma arma de comparação. “É sempre uma mulher, uma não, são várias, com o mesmo comentário, tentando diminuir com uma bobagem. Se eu tô com mega, falam; se eu não tenho, falam. Se tem lipo, falam; se não tem, falam. Se tem silicone, falam; se não tem silicone, falam também. Sempre vão falar, minha gente. É o prazer que tem de diminuir outra mulher”, disse.

Encerrando o desabafo, Ary Mirelle fez um apelo por mais empatia e apoio feminino: “Bora enaltecer uma à outra. O que custa dizer ‘olha que mulher bonita’?”, ponderou ela.

Não é de hoje que a influenciadora sofre ataques e comentários invasivos nas redes sociais. Em novembro de 2024, ela expôs mensagens ofensivas direcionadas ao filho, Jorge, na época com apenas 9 meses, e prometeu tomar providências legais contra os autores das ofensas. Já em janeiro deste ano, Ary voltou a se manifestar após uma seguidora questionar sua forma de cuidar do bebê, insinuando que ela deveria contratar uma babá. Com firmeza, a influenciadora rebateu dizendo que, embora conte com ajuda, faz questão de estar presente em todos os cuidados com o filho.

Mesmo diante das críticas, ela mantém uma postura resiliente, destacando o aprendizado e as transformações que a maternidade trouxe para sua vida.