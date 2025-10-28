28/10/2025
Universo POP
Morre Ben Bader, influenciador financeiro do TikTok, aos 25 anos
Vídeo: Virginia Fonseca e Vini Jr. fazem primeira aparição pública após assumirem namoro
Vini Jr. e Virginia deixam hotel juntos após oficializarem namoro nas redes sociais; VÍDEO
Quadro de Oruam é encontrado em mansão de traficante preso em megaoperação; veja vídeo
Com direito a balões e rosas, Vini Jr pede Virgínia em namoro e os dois assumem romance
Ex-RBD Dulce Maria anuncia segunda gravidez e celebra “novo capítulo de amor”
Casal vence na Justiça direito de registrar filha como Mariana Leão após recusa de cartório em Juiz de Fora
Youtuber Rafael Chocolate é condenado a pagar quase R$ 50 mil a vítimas de pegadinhas
Horóscopo do dia: previsões para os 12 signos nesta terça-feira
Rosalía lança primeiro single de novo disco; conheça “Berghain”

Ary Mirelle reage a críticas após entrevista e ressalta sotaque

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
ary-mirelle-reage-a-criticas-apos-entrevista-e-ressalta-sotaque

Ary Mirelle usou as redes sociais nesta terça-feira (28/10) para rebater uma internauta que criticou o jeito que ela falou com uma repórter durante uma entrevista no último domingo (26/10).

Nos comentários da publicação, em que a esposa de João Gomes parabenizava o marido pelo último show no Rio de Janeiro, a seguidora afirmou que Ary deveria buscar ajuda profissional “urgentemente” para corrigir o jeito que fala.

“Ela precisa ir ao fonoaudiólogo com urgência. E não é uma crítica ruim”, comentou a internauta.

Leia também

8 imagensAry MirelleAry Mirelle.João Gomes posa sorridente com Ary Mirelle e os dois filhosJoão Gomes, Ary Mirelle e JorgeAry Mirelle e o filho, JorgeFechar modal.1 de 8

Ary Mirelle rebate seguidora que criticou a fala da influenciadora durante uma entrevista

Reprodução/Instagram2 de 8

Ary Mirelle

Foto: Reprodução/Instagram3 de 8

Ary Mirelle.

Reprodução/redes sociais.4 de 8

João Gomes posa sorridente com Ary Mirelle e os dois filhos

Instagram/Reprodução5 de 8

João Gomes, Ary Mirelle e Jorge

Reprodução/Instagram6 de 8

Ary Mirelle e o filho, Jorge

7 de 8

João Gomes fala sobre álcool e leva trava de Ary Mirelle

Instagram/Reprodução8 de 8

Ary Mirelle

Reprodução/Instagram

Em resposta, Ary detonou a atitude da mulher. “E quem é a senhora para dizer o que eu preciso fazer ou não?”, disparou a influenciadora.

“Mulher, você é da Bahia e eu de Pernambuco, então não use isso como exemplo. Isso é uma entrevista, e eu não sou acostumada a dar entrevista. É normal ficar nervosa com várias pessoas ali olhando e você respondendo tudo na lata com medo de errar algo. Fora isso, só um sotaque MARAVILHOSO mesmo! Descansa, amor”, completou.

A situação tomou conta dos comentários da publicação e vários fãs começaram a destacar a beleza do sotaque de Ary Mirelle. “Eita, o sotaque da gente é lindo, ‘visse’?!”, elogiou uma pernambucana.

“João é tão simples e humilde, não poderia ter encontrado alguém melhor que o completasse assim”, comentou outra. “Ela toda simpática, espontânea e natural! Sotaque lindo também!”, escreveu uma terceira.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost