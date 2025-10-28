Ary Mirelle reage a críticas após entrevista e ressalta sotaque

Ary Mirelle usou as redes sociais nesta terça-feira (28/10) para rebater uma internauta que criticou o jeito que ela falou com uma repórter durante uma entrevista no último domingo (26/10).

Nos comentários da publicação, em que a esposa de João Gomes parabenizava o marido pelo último show no Rio de Janeiro, a seguidora afirmou que Ary deveria buscar ajuda profissional “urgentemente” para corrigir o jeito que fala.

“Ela precisa ir ao fonoaudiólogo com urgência. E não é uma crítica ruim”, comentou a internauta.

Em resposta, Ary detonou a atitude da mulher. “E quem é a senhora para dizer o que eu preciso fazer ou não?”, disparou a influenciadora.

“Mulher, você é da Bahia e eu de Pernambuco, então não use isso como exemplo. Isso é uma entrevista, e eu não sou acostumada a dar entrevista. É normal ficar nervosa com várias pessoas ali olhando e você respondendo tudo na lata com medo de errar algo. Fora isso, só um sotaque MARAVILHOSO mesmo! Descansa, amor”, completou.

A situação tomou conta dos comentários da publicação e vários fãs começaram a destacar a beleza do sotaque de Ary Mirelle. “Eita, o sotaque da gente é lindo, ‘visse’?!”, elogiou uma pernambucana.

“João é tão simples e humilde, não poderia ter encontrado alguém melhor que o completasse assim”, comentou outra. “Ela toda simpática, espontânea e natural! Sotaque lindo também!”, escreveu uma terceira.