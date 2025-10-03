03/10/2025
Universo POP
Estúdios Globo celebram 30 anos com inauguração de Calçada da Fama
Revelação de Leonardo mexe com reta final de “Vale Tudo”
Após intoxicação por metanol, imagens de Hungria internado são divulgadas
Buquê pega fogo em festa de aniversário no Acre e cena vira meme na internet; ASSISTA
Cantor Hungria é internado com suspeita de intoxicação por metanol
Prefeitura do Acre contrata show da cantora Joelma por R$ 650 mil para evento previsto apenas em 2026
“Os Feiticeiros Além de Waverly Place” lança trailer da 2ª temporada
Com Sabrina Carpenter, Lollapalooza Brasil anuncia line-up de cada dia para 2026
Cardi B publica carta aberta para Nicki Minaj após briga e cita abuso de drogas e estupro
Angélica retorna à TV com novo programa ao vivo

Ary Mirelle revela infiltração na parede do vizinho e brinca: “Sou vizinha do Leo Dias”

Escrito por Portal Leo Dias
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
ary-mirelle-revela-infiltracao-na-parede-do-vizinho-e-brinca:-“sou-vizinha-do-leo-dias”

Ary Mirelle e Leo Dias são vizinhos no mesmo prédio localizado em Recife, Pernambuco, e ela descobriu, após o ar-condicionado do quarto do seu primogênito com João Gomes, Jorge, pingar água e danificar a parede do titular deste portal. Ela falou sobre isso em sua rede social na última quinta-feira (2/10).

No Instagram, a influenciadora iniciou: “Pessoal fez manutenção aqui no meu ar [condicionado] e olha isso, a pintura do quarto de Jorge, chega tá gelado aqui, porque fizeram manutenção e ficou alguma coisa entupida no ar e começou a pingar, inclusive Jorge tava aqui dormindo e começou a pingar nele.”

Veja as fotos

Reprodução/Instagram/@arymirelle/ montagem
Reprodução/Instagram/@arymirelle/ montagem
Reprodução Instagram Ary Mirelle e Leo Dias/ montagem
Ary Mirelle e Leo DiasReprodução Instagram Ary Mirelle e Leo Dias/ montagem
Reprodução/Instagram/@arymirelle
Ary Mirelle compartilha relato emocionante do parto do filhoReprodução/Instagram/@arymirelle

Leia Também

“Aí quando eu fui ver a parede, olha a situação… a menina da pintura vem ajeitar. Eu só me liguei que foi o ar que causou tudo isso porque meu vizinho fez uma reclamação, quem é meu vizinho? Leo Dias, pois é, a gente não recebeu a reclamação dele, foi do concierge, foi só avisando sobre o transtorninho do nosso ar-condicionado e ficou uma mancha enorme na parede do quarto dele, aí a gente vai ajeitar porque molhou tudo aqui e passou pra parede de lá”, revelou.

A criadora de conteúdo explicou que acha que o comunicador nem está no apartamento nos últimos dias, porque ele trabalha em São Paulo, e foram as funcionárias dele que falaram com o concierge que falou com ela. “A gente vai resolver esse transtorno que meu ar causou”, finalizou. Ary e João se mudaram para o apartamento em questão no final do ano passado, 2024. Já o jornalista, em 2020.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost