Ary Mirelle revela infiltração na parede do vizinho e brinca: “Sou vizinha do Leo Dias”

Ary Mirelle e Leo Dias são vizinhos no mesmo prédio localizado em Recife, Pernambuco, e ela descobriu, após o ar-condicionado do quarto do seu primogênito com João Gomes, Jorge, pingar água e danificar a parede do titular deste portal. Ela falou sobre isso em sua rede social na última quinta-feira (2/10).

No Instagram, a influenciadora iniciou: “Pessoal fez manutenção aqui no meu ar [condicionado] e olha isso, a pintura do quarto de Jorge, chega tá gelado aqui, porque fizeram manutenção e ficou alguma coisa entupida no ar e começou a pingar, inclusive Jorge tava aqui dormindo e começou a pingar nele.”

“Aí quando eu fui ver a parede, olha a situação… a menina da pintura vem ajeitar. Eu só me liguei que foi o ar que causou tudo isso porque meu vizinho fez uma reclamação, quem é meu vizinho? Leo Dias, pois é, a gente não recebeu a reclamação dele, foi do concierge, foi só avisando sobre o transtorninho do nosso ar-condicionado e ficou uma mancha enorme na parede do quarto dele, aí a gente vai ajeitar porque molhou tudo aqui e passou pra parede de lá”, revelou.

A criadora de conteúdo explicou que acha que o comunicador nem está no apartamento nos últimos dias, porque ele trabalha em São Paulo, e foram as funcionárias dele que falaram com o concierge que falou com ela. “A gente vai resolver esse transtorno que meu ar causou”, finalizou. Ary e João se mudaram para o apartamento em questão no final do ano passado, 2024. Já o jornalista, em 2020.