Ary Mirelle se emociona no retorno aos shows de João Gomes e fala sobre projetos da família

De volta após um período afastada por conta da gravidez, Ary Mirelle foi assistir à gravação do novo DVD do marido, o fenômeno do piseiro João Gomes, realizada neste último domingo (26/10). Em entrevista à repórter do portal LeoDias, Monique Arruda, a influenciadora e esposa do artista celebrou a fase especial que o casal vive e a oportunidade de acompanhar mais de perto o sucesso de seu amado: “É emocionante ver a pessoa com quem eu durmo todo dia, a gente ver aqui tanta gente aplaudindo. Muita gente mesmo, como foi em Recife. Estou acompanhando ele desde aquele tempo e agora mais perto ainda dele. É a coisa mais linda!”, contou a blogueira, visivelmente tocada com a recepção do público.

A criadora de conteúdo explicou que ficou afastada das apresentações devido às demandas da maternidade, mas faz questão de marcar presença sempre que possível: “Agora estou podendo vir e trazer meu bebê também, o maiorzinho. Já o menor ainda não pode vir. Mas estou muito feliz! Estou emocionada”, disse.

Ary revelou que Jorge, filho mais velho do casal, já demonstra orgulho ao ver o pai no palco ou na televisão: “O Jorge fica doidinho, já entende que o pai dele está ali cantando. Ele ama! Gosta muito de ver o pai dele cantando. A gente sempre coloca na televisão e acho que ele ainda não entende que o pai é famoso, mas sabe que está ali na TV. Tanto que, sempre que ele ouve o pai cantando, reconhece a voz e fala: ‘Papai, papai’”, afirmou a influenciadora.

O casal é pai de dois meninos: o primogênito, prestes a completar 2 anos, e o caçula, com apenas 2 meses.

Durante a conversa, a repórter Monique Arruda lembrou que a primeira entrevista com o casal aconteceu quando eles ainda estavam no início do relacionamento. Ary disse estar mais desinibida e brincou sobre a possibilidade de morar no Rio de Janeiro, após a boa experiência durante o trabalho de João: “A gente pegou uma casa aqui, alugou e ficamos apaixonados pelo quintal; Jorge gostou muito. Lá em Recife a gente mora em apartamento, e aqui sentimos uma liberdade bem boa. Quem sabe mais lá na frente!”, adiantou.

Com dois meninos, Ary não descarta o desejo de ter mais filhos; ela pretende tentar ainda uma menina depois que as crianças completarem 5 anos: “Se não vier menina, tudo bem. Mas vou tentar ainda”, disse, aos risos.

João Gomes gravou seu mais novo DVD ao vivo nos Arcos da Lapa, no Centro do Rio de Janeiro, em um espetáculo com entrada gratuita e superestrutura de festival. O evento contou com convidados de peso, como Ivete Sangalo e Zeca Pagodinho, em uma temática de praia, reforçando o clima popular e festivo do gênero piseiro que João representa.