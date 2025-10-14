Às escuras: ao menos 7 estados registram apagões na madrugada desta 3ª

Diferentes estados brasileiros registraram apagões na madrugada desta terça-feira (14/10). Há relatos de interrupção no fornecimento de energia elétrica, que duraram entre 30 minutos e uma hora, em São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco, Bahia, Amazonas, Minas Gerais e Santa Catarina.

De acordo com as concessionárias, o apagão pode ter sido causado por uma interferência no Sistema Interligado Nacional (SIN).

No Rio, a Light informou que cerca de 450 mil clientes foram afetados pela falha. Segundo a empresa, a interrupção ocorreu devido a um problema no SIN que acionou o Esquema Regional de Alívio de Carga, um mecanismo automático para evitar sobrecargas no sistema.

As regiões mais afetadas foram a zona norte, zona oeste e a Baixada Fluminense, onde o fornecimento foi restabelecido após aproximadamente 30 minutos. Usuários publicaram sobre a falha nas redes sociais.

No Norte, a Amazonas Energia confirmou que a queda de energia atingiu as cidades de Manaus, Parintins e Itacoatiara. O apagão teve duração de cerca de uma hora, e o serviço foi normalizado por volta de 0h25.

Em São Paulo, a Enel informou apenas que a falha ocorreu em âmbito nacional, sem detalhar o número de consumidores afetados. No estado, a interrupção durou menos de 10 minutos.

Outros estados, como Pernambuco, Bahia, Minas Gerais e Santa Catarina, também registraram relatos de apagão, mas até o momento não há informações oficiais sobre o impacto em cada região.

Embora o fornecimento já tenha sido restabelecido, o motivo exato da interferência ainda não foi informado.