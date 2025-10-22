As frases de Zambelli que marcaram processo de prisão: “Sou intocável”

A deputada federal Carla Zambelli (PL-SP), presa em Roma desde julho, pode estar mais próxima de ser extraditada ao Brasil. O Ministério Público da Itália se manifestou favoravelmente ao pedido de extradição da parlamentar, segundo informou a Advocacia-Geral da União (AGU), nesta quarta-feira (22/10).

O parecer representa um avanço no processo que pode levar Zambelli de volta ao Brasil para cumprir a pena de 10 anos e oito meses de prisão imposta pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

Desde que fugiu do Brasil, a parlamentar declarou diversas vezes que era “intocável na Itália” e que o ministro Alexandre de Moraes, do STF, não poderia extraditá-la.

Relembre frases de Zambelli

“Se eu tiver que cumprir qualquer pena, vai ser aqui na Itália, que é um país justo ainda e democrático” – Frase dita em vídeo compartilhado no dia 29 de julho de 2025, quando Zambelli anunciou que seria presa em Roma, Itália.

“Como tenho cidadania italiana, eu sou intocável na Itália, não há o que ele [Alexandre de Moraes] possa fazer para me extraditar onde sou cidadã, eu estou muito tranquila em relação a isso” – Frase dita no dia 3 de julho de 2025, após anunciar que deixou o Brasil, em entrevista à CNN.

“Eu estou pegando vários relatórios dos meus médicos e eles são unânimes em dizer que eu não sobreviveria à cadeia. A gente vai apresentar isso num momento oportuno” – Frase dita no dia 15 de maio de 2025 após o Supremo Tribunal Federal (STF) condenar a deputada.

“Mais fácil botar a culpa em outra pessoa quando você sai perdedor de alguma coisa” – Frase dita no dia 23 de abril de 2025, durante entrevista ao Metrópoles. Na ocasião, Zambelli avaliou a fala de Jair Bolsonaro (PL) , que culpou a deputada por ter perdido as eleições.

“Serei a maior oposição que Lula jamais imaginou ter” – Frase compartilhada nas redes sociais no dia 30 de outubro de 2022, minutos após a divulgação do resultado das eleições presidenciais.

A deputada foi condenada em maio deste ano por invadir o sistema do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) com a ajuda do hacker Walter Delgatti Neto. Além da prisão, a decisão do STF determinou a perda do mandato parlamentar, que ainda deverá ser analisada pela Câmara dos Deputados.

Poucos dias após a condenação, Zambelli deixou o Brasil. Ela anunciou publicamente, em 3 de junho, que havia deixado o país, mas o Metrópoles apurou que a saída ocorreu em 25 de maio, por via terrestre, na fronteira entre Foz do Iguaçu (PR) e Puerto Iguazú (Argentina). De carro, seguiu até Buenos Aires e, de lá, embarcou para outro destino fora da América do Sul.

Embora já tivesse sido condenada pelo STF, a deputada não estava impedida de viajar, pois o Supremo havia liberado o passaporte dela e não havia restrições à circulação durante a fase recursal.

A Procuradoria-Geral da República (PGR), contudo, pediu a prisão preventiva da parlamentar após confirmar a saída dela do país. O pedido foi acolhido pelo ministro Alexandre de Moraes, que também determinou a inclusão do nome de Zambelli na lista vermelha da Interpol, usada para localizar e prender foragidos internacionais.

Segundo a PGR, as ações da deputada e do hacker “comprometeram a segurança do Poder Judiciário e colocaram em risco a integridade dos sistemas da Justiça brasileira”.

Outro processo no STF

Além da condenação pela invasão no sistema do CNJ, Carla Zambelli tem outra condenação no Supremo.

Em agosto, a deputada recebeu pena de 5 anos e 3 meses de prisão por porte ilegal de arma de fogo e constrangimento ilegal. A parlamentar perseguiu, armada, o jornalista Luan Araújo, apoiador do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

2 imagens Fechar modal. 1 de 2

Carla Zambelli aponta arma a apoiador de Lula em São Paulo

Reprodução 2 de 2

Reprodução

O episódio ocorreu em outubro de 2022, um dia antes do segundo turno das eleições, nas ruas do bairro Jardins, em São Paulo. A denúncia foi oferecida pela Procuradoria-Geral da República (PGR) e aceita pelo STF em agosto de 2023.

Além da pena, o STF impôs multa equivalente a 400 salários-mínimos da época, corrigida monetariamente, e determinou a perda do mandato parlamentar após o trânsito em julgado da sentença, quando não houver mais possibilidade de recurso.