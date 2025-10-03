As melhores técnicas para finalizar cachos e crespos, segundo experts

Quem tem cabelo cacheado ou crespo sabe que a curvatura dos fios exige atenção especial. Embora cada tipo de cacho tenha necessidades diferentes, existem algumas técnicas de finalização que fazem toda a diferença na rotina de cuidados capilares.

Leia também

Pensando nisso, o Metrópoles conversou com as especialistas em cabelos com curvaturas, Jéssica Amorim e Adriana Ribeiro, para ficar por dentro das melhores técnicas para finalizar cachos e crespos.

Anote as dicas e arrase na finalização dos seus fios!

Técnicas gerais de finalização

Aplique creme de pentear ou leave-in nos cabelos ainda úmidos, garantindo que cada mecha receba produto.

Use técnicas de ativação, como “amassar” de baixo para cima, para estimular a definição.

Evite excesso de produto na raiz, concentrando mais nas pontas e comprimento.

Finalize com geleia (gel ou gelatina sem álcool) se desejar mais definição e fixação.

Dicas da Jéssica Amorim, terapeuta capilar naturalista e especialista em cabelos com curvaturas

Estilo da finalização

Mais volume: finalize os fios ainda úmidos e use produtos mais leves (ativadores ou modeladores de cachos e ondas).

Mais definição: com os cabelos bem molhados, faça fitagem, separando e aplicando a misturinha creme e gel ou mousse e óleo. Use escovas finalizadoras como raquete ou polvo durante o processo.

Volume + definição: combine um fixador (gelatina, mousse ou geleia) com o creme de pentear. Seque com difusor em vento morno e velocidade média. Depois que o cabelo estiver seco, finalize com um óleo reparador

Dicas da Adriana Ribeiro, especialista em cachos, crespos e ondas

Adaptação por tipo de curvatura

Ondulados (2A-2C): prefira produtos leves, como mousses, sprays e leave-ins fluidos, para não pesar.

Cacheados (3A-3C): cremes de consistência média funcionam bem. A fitagem estruturada é ótima para realçar definição.

Crespos e afro (4A-4C): use cremes mais densos e óleos selantes. Faça fitagem ou técnicas como twist out, braid out e shingling, que ajudam a alongar e definir.

Dicas da Jéssica Amorim, terapeuta capilar naturalista e especialista em cabelos com curvaturas

4 imagens Fechar modal. 1 de 4

Por ser naturalmente ressecado, o cabelo crespo precisa ser constantemente hidratado

Getty Images 2 de 4

Quatro em cada 10 salões dizem ter dificuldade para tratar cabelo crespo

Getty Images 3 de 4

O black power é mais do que um estilo de cabelo. É um instrumento de resistência e cultura

Getty Images 4 de 4

Enalteça suas madeixas crespas

Getty Images

Atenção na hora de escolher os produtos!

A escolha dos produtos certos é fundamental para ter os cachos e crespos saudáveis e bonitos. De acordo com a cabeleireira Adriana Ribeiro, investir em produtos adequados ao seu tipo de cacho faz toda a diferença na definição, no volume e na saúde dos fios.

“Se o cabelo for ressecado, como crespo, o ideal é que sejam produtos a base de óleos e manteigas. Se forem cabelos grisalhos, o ideal é que esses produtos contenham aminoácidos para preencher o fio que já está esvaziado, sem proteína, sem melanina”, revela a educadora capilar.

No caso de cabelos infantis, Adriana destaca a importância de usar apenas produtos liberados, sem sulfatos e parabenos, já que essas substâncias podem atuar como desreguladores endócrinos.

Como não pesar os fios

Muitas pessoas têm medo de pesar o cabelo com produtos. Por isso, a cabeleireira Jéssica deu as seguintes dicas:

Ondulados e finos: prefira texturas leves (sprays, mousses, cremes fluídos).

Cacheados: cremes de média densidade, que hidratam sem pesar.

Crespos: produtos densos são necessários, mas em menor quantidade por mecha.

Usar óleo só nas pontas para selar a hidratação, não em todo o comprimento.

Combinar creme + geleia pode dar fixação sem excesso de peso.

“Sempre é melhor começar com pouco produto e ir reaplicando se necessário. Distribua bem com os dedos ou escove para evitar acúmulo em pontos específicos. É importante ainda evitar aplicar o produto diretamente na raiz”, recomenda a expert.

4 imagens Fechar modal. 1 de 4

O óleo de jojoba ajuda a equilibrar a oleosidade

Getty Images 2 de 4

O óleo de argan traz inúmeros benefícios, sendo um dos mais usados na indústria da beleza

Getty Images 3 de 4

O óleo de coco é importante para a hidratação capilar

Getty Images 4 de 4

Pessoas que optavam por óleos vegetais tinham um risco 16% menor de mortalidade

Getty Images

O cabelo “fala”

Para ter cabelos bonitos e cheios de vida, é importante manter a saúde de dentro pra fora, afirma a educadora capilar Adriana Ribeiro.

“As mulheres precisam entender que o cabelo é um marcador de saúde. Se estiver caindo muito de uma hora para outra, é importante investigar fatores hormonais, além da saúde dos ovários, do útero e do sangue, por exemplo”, diz a CEO da Afro Chic.

Para a expert, ter cabelos bonitos é um ato de autocuidado, autoestima e amor próprio.