Às vésperas do casamento, Lexa revela que usará dois vestidos e conta detalhes da decoração

09/10/2025
Escrito por Portal Leo Dias
Na próxima sexta-feira (10/10), Lexa e Ricardo Vianna subirão ao altar para oficializar a união e celebrar o amor “até que a morte os separe”. O casal vai reunir familiares e amigos na Casa do Alto, na região do Alto da Boa Vista, zona norte do Rio de Janeiro. Em entrevista à Vogue, a noiva deu detalhes sobre os vestidos e a decoração.

Ao longo da prova dos vestidos, realizada em São Paulo, Lexa conversou com a Vogue sobre as expectativas para a cerimônia, a decoração e os looks que usará. Ambos foram criados pelo estilista Israel Valentim, com o objetivo de refletir a personalidade da cantora e harmonizar com o restante do tema:

Reprodução Vogue/ montagem
LexaReprodução Vogue/ montagem
Crédito: Reprodução Instagram @lexa
O ator Ricardo Vianna e a cantora Lexa começaram o relacionamento em 2023 e estão noivosCrédito: Reprodução Instagram @lexa
Crédito: Reprodução Instagram @lexa
O ator Ricardo Vianna e a cantora Lexa começaram o relacionamento em 2023 e estão noivosCrédito: Reprodução Instagram @lexa

“Eu queria um vestido que representasse o sentimento que eu estou vivendo agora: uma Léa [seu nome de batismo] que brilha mais ainda do que a Lexa”, disse. O primeiro vestido será romântico, delicado e clássico, enquanto o segundo será moderno, ousado e cheio de atitude.

A decoração vai contar com muitas flores, lustres e pontos de brilho espalhados pela propriedade: “Quando eu coloquei o óculos 3D, eu tive surtos e gritos, eu não conseguia me comportar como a boa moça madura que sou. Eu olhava aquilo e pensava assim, “ah, meu Deus”. Foi uma sensação gostosa, sabe?”

A madrinha da bateria da Dragões da Real foi pedida em casamento em fevereiro de 2024 durante uma viagem romântica para a Noruega, tendo a aurora boreal como plano de fundo. “Não tinha como não aceitar, né? Eu acho que o amor merece muitas chances, porque eu mereço muitas chances. Todo ser humano nasceu para ser amado”, completou.

A morte da filha dos dois foi um dos momentos mais difíceis enfrentados pelo casal, em fevereiro deste ano de 2025. Desde então, a artista leva consigo um colar com uma reprodução do pé da pequena. “Eu vou levar a nossa Sofia para o resto da minha vida. Ela é o resultado da união entre eu e o Ricardo”.

