Asa Sul: adolescente foi morto ao tentar recuperar o próprio celular

O adolescente de 16 anos que morreu vítima de um latrocínio na 112 Sul, na noite desta sexta-feira (17/10), foi esfaqueado ao tentar recuperar de volta o próprio celular. Ao menos cinco adolescentes tomaram o aparelho do rapaz enquanto ele jogava vôlei em uma quadra.

Ao correr atrás dos assaltantes para tomar de volta o aparelho, o garoto, identificado preliminarmente, como Isac, acabou sendo esfaqueado. Ele foi socorrido por populares antes da chegada do Corpo de Bombeiros (CBMDF) e levado ao Hospital de Base do DF (HBDF) em seguida, mas não resistiu aos ferimentos.

A Polícia Militar do DF (PMDF) apreendeu os cinco adolescentes envolvidos no caso horas depois, no Paranoá, após localizar o celular por meio de rastreamento. Eles foram levados à Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA).

Ainda segundo a Polícia Militar, o autor da facada não havia sido localizado até a última atualização desta matéria. “As equipes da PMDF seguem mobilizadas nas buscas para capturá-lo”, afirma a corporação.