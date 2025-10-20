Asa Sul amanhece com pichações do “PCC”, e moradores ficam em pânico

Moradores da quadra 202/203 Sul, conhecidas pela tranquilidade e rotina familiar, amanheceram em pânico nesta segunda-feira (20/10) ao se depararem com pichações nas caçadas que cercam uma quadra e jardins onde crianças brincam.

A inscrição “PCC DNN 1533 1021” deixou os moradores alarmados pela sigla fazer alusão à facção criminosa Primeiro Comando da Capital.

“Apareceu essa pichação na nossa entrequadra. Ninguém entendeu como isso apareceu aqui. Ficamos com medo de ser algo ligado ao crime”, contou uma moradora, que preferiu não se identificar.

Veja as imagens:

O que significam as inscrições

De acordo com a investigação, a frase “PCC DNN 1533 1021” carrega símbolos típicos usados por simpatizantes da facção paulista:

PCC: Primeiro Comando da Capital, organização criminosa fundada em São Paulo nos anos 1990.

DNN: Disciplina, Norma e Neutralidade, princípios de conduta seguidos pelos membros do grupo.

1533: Código numérico que representa “PCC”, com base na posição das letras no alfabeto (15 = P, 3 = C, 3 = C).

1021: Usado como referência à palavra “Justiça” (10 = J, 21 = U), lema associado à facção.

A Subsecretaria de Inteligência (SI) da Secretaria de Segurança Pública (SSP) recebeu as primeiras informações ainda na madrugada.

Em parceria com a 1ª Delegacia de Polícia (Asa Sul), a investigação avançou rapidamente, e o autor foi identificado poucas horas depois. O autor das pichações do PCC seria um homem em situação de rua que mora dentro de um veículo estacionado na região.

