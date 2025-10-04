Assaltantes invadem loja da Claro e fogem com celulares e dinheiro; 190 estava fora do ar

A sexta-feira (3) foi marcada por uma onda de assaltos que gerou insegurança em Tarauacá, interior do Acre. Em menos de seis horas, dois estabelecimentos comerciais foram alvos de criminosos, e um problema técnico agravou ainda mais a situação: o número de emergência 190 da Polícia Militar estava fora do ar no momento de um dos crimes.

O primeiro assalto aconteceu por volta das 10h, na loja Esquina das Novidades, localizada na rua João Pessoa. Dois homens armados e encapuzados invadiram o local, renderam funcionárias e levaram um celular, uma caixa de som e um relógio. Apesar das rondas realizadas em seguida, a polícia não conseguiu localizar os suspeitos.

Já às 15h50, o alvo foi a loja da Claro, situada na rua Justiniano de Serpa. Dois homens, desta vez usando óculos escuros e bonés, renderam uma atendente e um cliente, levando 13 celulares das marcas Samsung, Redmi e Realme, além de aproximadamente R$ 200 em dinheiro. Toda a ação foi registrada pelas câmeras de segurança do estabelecimento.

Durante o assalto, uma funcionária tentou acionar a polícia pelo número 190, mas não conseguiu completar a ligação porque a linha estava indisponível. A ocorrência só foi registrada depois que o cliente foi pessoalmente ao quartel da PM.

De acordo com informações repassadas, o problema no 190 não é responsabilidade direta da corporação, mas sim da operadora encarregada da linha, e já dura alguns dias.