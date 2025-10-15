15/10/2025
Assassino de filho de policial militar do DF é preso em Salvador (BA)

Um homem de 24 anos, foragido por um homicídio cometido há cinco anos em Planaltina, foi preso nessa terça-feira (14/10). O crime foi cometido contra o filho de um policial militar do DF (PMDF).

Segundo a corporação, a prisão ocorreu após uma ação conjunta com a Polícia Militar da Bahia (PMBA). As duas corporações compartilharam informações que confirmaram a localização do suspeito em Salvador.

Após a confirmação do paradeiro, equipes do Comando de Policiamento Regional (CPME) e do Batalhão de Polícia de Ações Táticas Especiais (BPatamo) da PMBA localizaram e efetuaram a prisão do indivíduo no bairro da Pituba, em Salvador.

O suspeito foi imediatamente encaminhado para a 1ª Delegacia de Polícia da cidade soteropolitana, ficando à disposição da Vara do Júri da Comarca de Planaltina (DF), para onde deverá ser conduzido e responder pelo crime.

