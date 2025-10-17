Assessor de Zé Felipe acalma fãs após grave acidente de trânsito 

17/10/2025
Escrito por Metrópoles
assessor-de-ze-felipe-acalma-fas-apos-grave-acidente-de-transito 

O assessor e amigo íntimo do cantor Zé Felipe, João Victor, se envolveu em um acidente de trânsito em Goiânia (GO) na madrugada desta sexta-feira (17/10). Nas redes sociais, ele chegou a compartilhar imagens que mostram a frente do veículo completamente destruída. Ele não deu detalhes do ocorrido, mas atualizou seu estado de saúde e acalmou seus seguidores.

Tudo bem

“Queria dizer que tá tudo bem por aqui, na medida do possível né, muito ruim tudo o que aconteceu, mas é um livramento também, Deus tá no controle e é isso. Foi um livramento do caramba”, começou. “Não sei nem o que falar. Tá tudo bem, pra quem tá mandando mensagem preocupado.”

Na noite desta quinta-feira (16/10), antes do acidente, João Victor publicou uma série de stories no Instagram em que aparece em um restaurante da capital goiana ao lado de amigos. Nas imagens, é possível ver que o amigo de Zé Felipe consumiu bebida alcoólica.

Em outro vídeo, João Victor agradeceu o carinho de um “fã” que, segundo ele, o ajudou após o acidente. Ele pediu que o jovem entrasse em contato com ele para ganhar um “presente” pela ajuda prestada.

Ajuda

“Eu não tive cabeça na hora lá de agradecer o rapaz que se disponibilizou, tava indo pro trabalho, me reconheceu, ficou do meu lado, organizou tudo, me ajudou. Cara, não tenho seu número, não sei seu nome, mas só passando aqui pra te agradecer por tudo o que você fez por mim. Que Deus te abençoe muito. Você é abençoado cara”, encerrou o amigo de Zé Felipe.

Nas redes, a fala de João Victor repercutiu. “A pessoa sofre um acidente, e se lembra de tirar a foto pra postar…. Ser humano perdeu a noção mesmo”, escreveu Carla Cunha. “Bebeu e dirigiu?”, perguntou Vânia Souza. “Esse povo bebe demais”, apontou Maria Cristina Ribeiro.

Veja:

 

Ver essa foto no Instagram

 

Uma publicação compartilhada por S U B C E L E B R I T I E S (@subcelebrities)

