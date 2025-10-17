17/10/2025
Assessor de Zé Felipe sofre acidente de trânsito e atualiza estado de saúde

Escrito por Portal Leo Dias
assessor-de-ze-felipe-sofre-acidente-de-transito-e-atualiza-estado-de-saude

O melhor amigo e assessor de Zé Felipe, João Victor Cocá, sofreu um acidente de trânsito na madrugada desta sexta-feira (17/10), em Goiânia, Goiás. Apesar do susto, o amigo do cantor está bem e usou as redes sociais para tranquilizar a todos, mas não deu detalhes sobre o ocorrido.

“Queria dizer que tá tudo bem por aqui, na medida do possível, né? Muito ruim tudo o que aconteceu, mas é um livramento também, Deus está no controle e é isso! Foi um livramento do caramba. Não sei nem o que falar. Tá tudo bem, para quem tá mandando mensagem preocupado”, falou.

Veja as fotos

Reprodução Instagram @joaovictorr10
Reprodução Instagram @joaovictorr10
Reprodução/Instagram @joaovictorr10 @zefelipe
Zé Felipe e João VictorReprodução/Instagram @joaovictorr10 @zefelipe
Reprodução: Instagram/@joaovictorr10
João Victor Cocá e Zé FelipeReprodução: Instagram/@joaovictorr10
Reprodução / Instagram: @odoricoreis
Odorico e João Victor CocáReprodução / Instagram: @odoricoreis

Nos Stories do rapaz, é possível ver que, na quinta-feira (16/10), dia anterior ao acidente, ele estava em um restaurante ao lado de amigos na capital goiana. Alguns internautas ainda apontaram o possível consumo de álcool na ocasião.

O melhor amigo de Zé também agradeceu a um “fã” que o ajudou no momento do acidente: “Eu não tive cabeça na hora de agradecer o rapaz que se disponibilizou. Ele estava indo para o trabalho, me reconheceu, ficou ao meu lado, organizou tudo e me ajudou. Cara, não tenho seu número, não sei seu nome, mas só passando aqui para te agradecer por tudo o que você fez por mim. Que Deus te abençoe muito! Você é abençoado, cara!”, disse, pedindo para que ele entre em contato para receber um presente de agradecimento.

