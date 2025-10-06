Assessoria de Hungria contesta ministro e diz que ainda não recebeu resultado dos exames

Após o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, afirmar em entrevista ao portal Metrópoles que os exames realizados em Hungria não detectaram a presença de metanol nem de derivados da substância no organismo do rapper, a equipe do artista se pronunciou ao portal LeoDias.
O portal LeoDias entrou em contato com a assessoria de Hungria para saber se a equipe médica havia passado algum diagnóstico após a alta hospitalar, concedida no último domingo (5/10), e se já havia acesso aos resultados laboratoriais.
Em nota, os representantes do cantor informaram que ainda não confirmam a informação divulgada pelo ministro. “Nós não estamos confirmando isso, uma vez que não recebemos ainda os resultados dos exames, então não conseguimos saber ainda ter um diagnóstico definido”, declarou a assessoria.
Durante os três dias em que permaneceu internado na UTI do Hospital DF Star, Hungria recebeu o antídoto utilizado em casos de intoxicação por metanol — o etanol — e passou por sessões de hemodiálise, conforme boletins médicos divulgados pela instituição.
O rapper deu entrada no hospital após apresentar visão turva, dores de cabeça e vômitos, sintomas relatados após uma noite de consumo de bebidas alcoólicas com amigos.
Na entrevista ao Metrópoles, Padilha detalhou o procedimento feito pela rede pública para esclarecer o caso.
“Já havia sido solicitado o exame para detecção de metanol pela rede privada, mas o ministério auxiliou no acesso a um centro de referência em toxicologia do SUS, que realizou o teste mais rapidamente, descartando a presença da substância. Foi descartada também a presença de derivados do metanol, como o ácido fórmico, que é o que causa danos ao sistema nervoso central”, explicou o ministro.