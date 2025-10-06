Assessoria de Hungria não confirma resultado negativo para metanol

A assessoria do cantor Gustavo Hungria, 34 anos, afirmou à reportagem do Metrópoles que não confirma que os exames do cantor tenham dado negativo para presença de metanol, conforme declarou o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, nesta segunda-feira (6/10), em entrevista à coluna Igor Gadelha, do Metrópoles. Segundo Padilha, o centro de referência toxicológica do Sistema Único de Saúde (SUS), que auxiliou nos exames do artista, não encontrou presença de metanol nem de seus derivados.

A equipe do artista, contudo, declarou que aguarda pelos resultados dos exames realizados pelo hospital da rede particular onde Hungria foi internado, em Brasília (DF), para se pronunciar sobre o caso.

Ao Metrópoles, a assessoria acrescentou que o cantor se recupera em casa após receber alta nesse domingo (5/10). “Ele tem passado bem e se sente um pouco mais forte”, disse a equipe.

Na última quinta-feira (2/10), o cantor Hungria foi levado às pressas para a unidade particular na capital federal. Em estado crítico, ele foi internado com sintomas típicos de pacientes intoxicados por metanol, como problemas na visão.

Durante a internação, o cantor ficou internado na UTI e foi submetido a um tratamento de hemodiálise com etanol – procedimento realizado nos casos de pacientes contaminados com a substância tóxica.

O episódio acendeu um forte alerta nas autoridades do Distrito Federal para casos de intoxicação por metanol na unidade da federação. Desde sexta-feira (3/10), operações foram realizadas para combater a comercialização de bebidas adulteradas no DF. Paralelamente, mais de 200 casos de supostas intoxicações por metanol são investigados em todo o país.