Assessoria se pronuncia após tapa de Mateus Solano em celular de fã

A equipe de Mateus Solano se pronunciou após viralizar um vídeo em que o ator aparece dando um tapa no celular de uma mulher que assistia à peça O Figurante, na noite dessa terça-feira (14/10), em Santa Rosa, no Rio Grande do Sul.

O caso ganhou repercussão nas redes sociais depois que a gravação foi divulgada pelo jornalista Alessandro Lo-Bianco, durante o programa A Tarde é Sua, da RedeTV!, nesta quarta-feira (15/10).

Nas imagens, Solano percebe que uma espectadora na primeira fileira usa o celular para filmar o espetáculo e, em seguida, dá um tapa no aparelho, que cai no chão.

O que diz a nota

Em nota encaminhada à coluna Fábia Oliveira, a assessoria de Mateus Solano afirmou que o público é orientado diversas vezes a não utilizar o celular durante a peça.

“Mateus Solano está há mais de um ano fazendo seu primeiro monólogo O Figurante por todo o país. Até agora, foram quase 200 apresentações assistidas por 100 mil espectadores. Antes do início de cada sessão, a plateia é avisada quatro vezes para desligar seus aparelhos celulares, que atrapalham, e muito, a quem está no palco e a quem está à volta; inclusive, para que a experiência no teatro, que acontece ao vivo, seja desfrutada ao máximo por todos.”

O comunicado explica ainda que o momento mostrado no vídeo faz parte da “encenação”:

“Nesse momento do espetáculo mostrado no vídeo, quem retira o celular da plateia é Ivana, uma das personagens interpretadas por Mateus, que circula pelo teatro e interage com o público ao longo da encenação.”

A equipe também reforçou que o ator está disposto a reparar qualquer possível dano causado ao aparelho da espectadora.

“Por fim, Mateus Solano se prontifica a reparar algum dano que tenha causado ao aparelho.”

Mateus Solano.

Ele é conhecido principalmente pelo vilão Félix, de Amor à Vida

Mateus Solano foi um dos atores que deixou a Globo

Mateus Solano

Entenda o caso

De acordo com o colunista Alessandro Lo-Bianco, a mulher envolvida na situação foi quem enviou o vídeo. Ela relatou que se sentiu “agredida” e que ficou com a mão “machucada” após o tapa. A fã contou ainda que não havia sido avisada sobre a proibição de filmagens e que essa foi sua primeira vez em um teatro.

A espectadora disse que o celular caiu no chão e permaneceu ali por cerca de 15 minutos, enquanto o ator continuava a encenação normalmente. Ela afirmou ter ficado constrangida e “ofendida” com a atitude do artista.

“Ele bateu na minha mão e arrancou o celular, assim como vocês podem ver no vídeo. Eu nem tive coragem de pegá-lo do chão. Ficou uns 15 minutos lá, porque eu fiquei constrangida”, disse em entrevista ao jornalista.