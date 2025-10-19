assim-como-virginia,-veja-outros-famosos-que-se-arrependeram-de-tatuagem-para-ex

19/10/2025
Portal Leo Dias
Virginia Fonseca parece estar removendo a tatuagem que tem no pescoço com o nome do ex-marido, Zé Felipe. A influenciadora apareceu nas redes sociais com um curativo na região e os seguidores logo suspeitaram da ação e começaram a especular, mas a mãe das Marias não é a primeira famosa a passar por essa situação. O portal LeoDias te relembra outros artistas que também se arrependeram de tatuagens após desilusão amorosa.

Do pagode às telinhas da Globo: O ex-casal Belo e Viviane viveram uma relação intensa até chegar ao fim em 2007. O cantor possuía o nome “Viviane Araujo” tatuado no antebraço, enquanto a rainha de bateria o nome do artista no braço direito. O pagodeiro cobriu a escrita com uma flor tribal, enquanto a atriz optou por fazer a remoção a laser.

Kelly Key e Latino: O casal que também agitou o começo dos anos 2000 também marcou a paixão na pele. Cada um tatuou o rosto do outro na perna, mas quando o romance chegou ao fim, a cantora optou por remover por completo, enquanto Latino cobriu o desenho com uma fênix.

Nicole Bahls também está nessa lista: a artista escreveu o nome do ex Victor Ramos na lateral da cintura, mas removeu por completo a escrita após o fim da relação, que durou de 2011 a 2011.

Assim como Latino, MC Guimê também tatuou o rosto da ex, Lexa, na sua coxa. Mas com o fim da relação, transformou o desenho no rosto de outra mulher.

