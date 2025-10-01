Assim não vai… TVs limitam campanhas e promoções ao tamanho de suas audiências

Alguns dados são importantes e devem sempre ser levados em consideração: a Band foi a primeira a descobrir a força das novelas turcas e a se dar bem com elas.

Agora, com “Cruel Istambul”, nesta volta depois de mais de sete anos, o resultado ainda é decepcionante. Nada além de um ponto.

Por outro lado, ao também se curvar à produção turca e alcançar números muito bons com “Força de Mulher”, a Record iniciará a exibição de uma outra, “Mãe”, em 27 de outubro.

O problema é que, de uns tempos para cá, a televisão no geral passou a trabalhar mal e com agressividade quase nenhuma os seus lançamentos.

Tudo o que há de promoção ou campanhas a respeito, hoje está limitado aos próprios alto-falantes dessas TVs.

A Globo, claro, com um alcance muito maior, pode até se dar ao luxo, mas as demais se remetem ao tamanho de suas audiências. Meio que matemático ou aritmético isso. Um mais Um.

SBT, Record, Band e Rede TV!, parece que faltaram nessa aula e não estão atingindo grandes objetivos. Uma timidez ou trabalho mal feito, que nem se justifica nos dias atuais, diante dos tantos meios possíveis para uma comunicação mais ampla e eficiente.

Preparativos

Vem aí “Bruna Surfistinha – Parte 2’”, a continuação 10 anos depois.

Deborah Secco e Cassio Gabus Mendes, entre os principais, já iniciaram o processo de preparação para o início das filmagens.

Gato no telhado

A Fórmula 1, em regressiva na Band, já tem a Globo como seu próximo destino.

Nos bastidores do automobilismo esportivo, já tem gente na certeza de que, junto, também irá o comentarista Felipe Giaffone.

Olha só

O SBT está anunciando para o próximo dia 7, terça-feira da semana que vem, a estreia da novela “A.Mar”.

É uma mexicana. Produção da Televisa.

Atenção no detalhe

Seguindo uma tendência, que meio mundo já aderiu, “A. Mar” será exibida em apenas 90 capítulos.

Se a Televisa que é a Televisa, conhecida por ter suas novelas a perder de vista, já considera botar no ar trabalhos mais curtos, é bom a ficha também cair por aqui.

Tendência

Não por acaso, ontem, a Globo soltou comunicado, informando o que meio mundo, se não sabia, desconfiava: lançamento de microdramas, formatos curtos e verticais, para consumo em dispositivos móveis.

O primeiro será “Tudo por uma Segunda Chance”, escrito por Rodrigo Lassance e dirigido por Adriano Melo.

Pacote

A Band, ao longo desses próximos meses, irá promover mudanças importantes na sua direção.

Um trabalho, informa-se, que o próprio dono, Johnny Saad, deseja conduzir. A ideia é entrar bem diferente e mais forte em 2026. Para tanto, o ajuste dessas peças será essencial.

Primeiro da fila

Para comemorar os 50 anos da Band FM, uma série de shows foi programada para os estúdios do Grupo Bandeirantes.

O primeiro, terça-feira que vem, será com Maiara e Maraísa. Apresentação de Murilo Huada e Kaká Meyer, com direção de Paola Novaes.

Próxima das nove

No mínimo curioso o nome do personagem de Adriano Toloza em “Três Graças”. Ele vai viver o Angélico, um tipo misterioso e dissimulado, que estará presente em grande parte da história.

Estreia dia 20.

Segredos do fim

Guilherme Magon tem emocionado o público como Leonardo, filho de Odete Roitman (Debora Bloch), em “Vale Tudo”.

O curioso é que, nas cenas de flashback, para elucidar o acidente, ele quase não tem falas. Porém, como foram gravadas diferentes sequências para uma mesma situação, resta saber qual delas irá ao ar. Jogo de esconde-esconde.

Bem pensado

O prêmio “O Melhor Comercial do Brasil”, promovido pelo SBT, agora faz parte do Troféu Imprensa.

A próxima escolha já será assim.

Filho do Nonato

O festival de curtas, “Inferno”, em Nova York, a partir desta quinta-feira, marcará a volta aos palcos de Roberto Nonato Filho, atuando em duas das seis peças inéditas, que abordam a condição humana pela perspectiva dos sete pecados capitais.

O jovem vem a ser filho do grande Roberto Nonato, dono de uma das vozes mais importantes do rádio e TV brasileiros.

Liberados

Ainda em se tratando do SBT, a Record liberou Adriane Galisteu, Eleandro Passaia e Roberto Cabrini para o Teleton.

O evento deste ano está marcado para os dias 7 e 8 de novembro.

Dança do Faro

Em seus tempos de Record, Rodrigo Faro nunca encontrou problemas para participar do Teleton e fazia questão de colaborar na campanha. Agora, contratado da Globo para a “Dança dos Famosos”, vai precisar de autorização.

À coluna, seu estafe disse que “ainda não veio nenhum convite oficial do SBT para o Rodrigo estar no ‘Teleton’”.

Bate-Rebate

Outras mudanças no Esporte da Globo poderão acontecer este ano, em relação a pessoal de vídeo. Assunto ainda tratado nos interiores.

Walcyr Carrasco está falado como sucessor de Aguinaldo Silva na faixa das 21h da Globo…

… Após “Três Graças”, será mais uma novela ambientada em São Paulo: “Quem Ama, Cuida”…

… Porém, há uma disputa cada vez mais intensa em todas as filas da Globo…

… Quem está lá, sabe, não pode baixar guarda.

Marcelo Filho, após “A Vida de Jó” na Record, vai de “Terra Forte”…

… Trata-se da nova novela da portuguesa TVI, dirigida por Edgard Miranda…

… Marcelo interpreta o enfermeiro Alberto.

Nesta quarta-feira, às 23h, o “Show Business” com Bruno Meyer, pela Jovem Pan, recebe Ernesto Pousada, CEO da Vibra Energia…

… A quinta maior empresa do Brasil, dona de 8 mil postos de combustíveis Petrobras.

Também nesta quarta, 22h45, no “Superpop”, Luciana Gimenez recebe Cristiana Oliveira na estreia do quadro “Insta Pop”…

… Que revisita a trajetória de sucesso e revela episódios marcantes da vida dos convidados, a partir de publicações no feed de suas redes sociais. Não é por nada, mas tem um programa na LeoDias TV que faz isso já há algum tempo.

Thiago Marinho, ator de “Babilônia”, “A Dona do Pedaço” e “Impuros”, estreia como autor solo e diretor de teatro em “O Formigueiro”, com temporada de 4 a 27 de outubro, no Teatro Gláucio Gill, no Rio…