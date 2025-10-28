28/10/2025
Assinada por Rafael Costa e com curadoria de Ana Carolina Zannin, a vitrine Identidade e Origem está à mostra
A mostra propõe um retorno à essência e à conexão com a natureza

No último sábado (25/10), a Casa Nobre Conceito apresentou sua nova vitrine com o tema “Identidade e Origem”, assinada pelo escritório Rafael Costa Arquitetura e com curadoria da designer de interiores Ana Carolina Zannin.

A mostra propõe um retorno à essência e à conexão com a natureza, explorando formas orgânicas, tons terrosos e texturas naturais em uma composição que traduz o equilíbrio entre o artesanal e o contemporâneo.

A reorganização do interior da loja também recebeu o olhar da equipe do escritório, composta por João Marcelo Leão (arquiteto), Diana Bezerra (designer de interiores) e Franciele Lopes (arquiteta), que assinam o novo layout, integrando fluidez e acolhimento aos espaços.

Segundo Ana Carolina Zannin, “mais do que uma exposição de mobiliário e decoração, Identidade e Origem é uma reflexão sobre o habitar — sobre como o design pode resgatar vínculos com nossas raízes, reinterpretando-os em uma linguagem estética atual e sensível.”

A Casa Nobre Conceito reafirma, assim, seu papel como um espaço que celebra o encontro entre arte, arquitetura e design contemporâneo.

 

