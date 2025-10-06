Assis Brasil celebra sucesso da ExpoFronteira com final de rodeio e show nacional; FOTOS

06/10/2025
A última noite da ExpoFronteira 2025, em Assis Brasil, foi de pura emoção e adrenalina. A final do rodeio, realizada no domingo (5), reuniu grandes competidores e um público vibrante que lotou as arquibancadas da arena. O peão Gelconia Silva, de Sena Madureira, foi o grande destaque da noite ao somar 257 pontos e garantir o título de campeão, após cumprir com perfeição os oito segundos regulamentares.

ExpoFronteira 2025 consagra peões e celebra integração cultural na fronteira | Foto: ContilNet

Realizada entre os dias 3 e 5 de outubro, a primeira edição da ExpoFronteira já entrou para a história do Alto Acre. O evento reuniu atrações musicais, exposições e competidores do Brasil, Peru e Bolívia, consolidando-se como uma das maiores feiras culturais e econômicas da tríplice fronteira. A estrutura e a organização também foram elogiadas por expositores e visitantes, que destacaram o potencial do município para sediar eventos de grande porte.

O momento mais esperado da noite foi a premiação dos campeões. Além do título, Gelconia Silva levou para casa uma motocicleta zero quilômetro. O vice-campeão, Anailson Silva, recebeu R$ 7 mil; Bruno Torres ficou em terceiro, com R$ 5 mil; o quarto colocado recebeu R$ 4 mil; e o quinto, R$ 2 mil.

Confira a galeria de fotos da última noite da ExpoFronteira 2025:

