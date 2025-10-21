Assista ao desabafo de Tata Estaniecki após término com Cocielo

A influenciadora Tata Estaniecki se pronunciou nesta terça-feira (21) sobre o fim do casamento com o humorista Júlio Cocielo, anunciado na última semana. Em um vídeo publicado nas redes sociais, Tata agradeceu as mensagens de apoio e contou que precisou de um tempo para se recompor emocionalmente e reorganizar a rotina.

“Eu precisei desse tempo pra organizar as ideias, organizar a vida e focar 100% nas crianças. O foco agora realmente é estarmos bem pra eles também ficarem bem. E é nisso que a gente tá se concentrando. A vida tem que continuar”, afirmou.

A influenciadora, mãe de Beatriz (5 anos) e Caio (2 anos), contou que está retomando o trabalho aos poucos e pediu respeito ao público neste momento.

“Tudo tem um tempinho, mas tô aqui. Obrigada pelo carinho e pela colaboração de vocês”, disse Tata, que já retomou as gravações dos programas Maternidelas e PodDelas.

O anúncio do término

O fim do relacionamento foi comunicado por Júlio Cocielo na última quinta-feira (16), por meio de uma publicação nas redes sociais. O casal estava junto há 11 anos e era considerado um dos mais queridos da internet.

“Jamais deixem de acreditar no amor. Vivemos anos intensos, realizamos muitos sonhos, amadurecemos, tivemos duas crianças perfeitas e aprendemos muito um com o outro”, escreveu o humorista, pedindo empatia aos seguidores.

Desde então, os dois removeram os sobrenomes compartilhados de seus perfis e reforçaram que não pretendem se manifestar novamente sobre o assunto.

Sem dar muitos detalhes, Tata Estaniecki se pronuncia após término do ralacionamento de 11 anos com Cocielo. pic.twitter.com/CViVLF93qc — POPTime (@siteptbr) October 21, 2025

Fonte: Redes sociais de Tata Estaniecki e Júlio Cocielo

Redigido por ContilNet