assista-aos-votos-emocionados-de-sthe-matos-e-kevi-jonny-em-casamento

A coluna Fábia Oliveira teve acesso ao momento especial dos votos durante o casamento da influenciadora Sthe Matos com o cantor Kevi Jonny, realizado na tarde desta terça-feira (14/10), no litoral norte de Salvador, na Bahia.

A cerimônia aconteceu ao entardecer, por volta das 17h, em um cenário à beira-mar, com direito a coral gospel que embalou a trilha sonora do evento.

Detalhes do look dos noivos

Nos vídeos e fotos aos quais a coluna teve acesso, a noiva aparece vestindo um tradicional vestido branco, estilo tomara que caia, com pedrarias, enquanto o noivo optou por um terno branco, com uma rosa da mesma cor no bolso do paletó.

Também foram divulgados registros da influenciadora se preparando para o grande dia.

Os votos de Sthe Matos

Durante a celebração, Sthe Matos emocionou todos os presentes com seus votos:

“Meu amor, eu sempre sonhei em viver esse momento, mas eu nunca poderia imaginar que seria ao lado de um homem como você. Nem nos meus melhores sonhos eu teria conseguido desenhar alguém tão incrível quanto você. Você tem um coração tão lindo, você é paciente, generoso, você é forte, protetor, leal, extremamente alto astral, só vê o lado bom das pessoas e todas as coisas você serve com amor, você ama e teme ao Senhor de todo o coração, e é isso que admiro muito mais.”

A ex-Fazenda seguiu seus votos afirmando que se sente segura ao lado do marido e que aprende com ele todos os dias:

“Você me ouviu quando nem eu mesmo sabia o que eu sentia, você me abraçou como quem dizia sem palavras: fica tranquila, que eu estou aqui. E é verdade, você sempre esteve ali.”

Veja fotos do casamento

Kevi Jonny se emocionou

O cantor Kevi Jonny também não conteve a emoção ao compartilhar seus votos, lembrando o início do relacionamento, quando conheceram-se durante um show em Porto Seguro:

“Eu posso dizer com o coração em paz: estou muito feliz porque Deus acertou em cheio, acertou na escolha da mulher que ele tinha separado para mim. Além de esposa, ele me deu a minha melhor amiga, alguém em quem posso confiar, alguém com quem posso viver, sentir todas as minhas emoções, colocar para fora, e Ele acertou demais.”

O casal celebrou a união cercado por familiares, amigos e toda a atmosfera do litoral baiano, registrando um momento que será lembrado por todos presentes como cheio de emoção e amor.

