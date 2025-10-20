Assista: avião de carga cai no mar após derrapar na pista do aeroporto de Hong Kong

Um avião de carga da ACT Airlines, que operava em nome da Emirates, caiu no mar de Hong Kong após derrapar na pista do aeroporto internacional durante o pouso na madrugada desta segunda-feira (20), no horário local.

De acordo com a agência Reuters, o Boeing 747 colidiu com um carro da patrulha de segurança logo após tocar o solo. O impacto resultou na morte de dois funcionários do aeroporto, enquanto os quatro tripulantes da aeronave escaparam sem ferimentos.

“A viatura de segurança estava em sua área habitual e definitivamente não invadiu a pista. O avião desviou repentinamente para a esquerda depois do pouso, o que não é normal”, afirmou Steven Yiu, diretor-executivo da Autoridade Aeroportuária de Hong Kong.

O voo havia decolado de Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, e as causas do acidente ainda estão sob investigação. As autoridades analisam fatores como as condições meteorológicas, o estado da pista, o desempenho da tripulação e o funcionamento da aeronave.

Segundo a Reuters, o piloto não pediu ajuda antes do pouso nem relatou falhas técnicas.

Em nota, a Emirates informou que o avião não transportava carga no momento do acidente e que o modelo estava alugado sob contrato de wet lease — modalidade em que uma companhia aérea fornece à outra a aeronave, tripulação, manutenção e seguro.

“Os quatro tripulantes a bordo passam bem e estão recebendo atendimento médico. A Emirates manifesta suas condolências às famílias e colegas dos dois funcionários do aeroporto que perderam a vida”, declarou a empresa.

A pista atingida permanece interditada para inspeções, mas as operações do aeroporto seguem normais. A autoridade aeroportuária informou que está prestando assistência às famílias das vítimas e colaborando com as investigações.

Fonte: Reuters / Autoridade Aeroportuária de Hong Kong / Emirates / Info Money

✍️ Redigido por ContilNet