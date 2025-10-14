Associação Família Azul do Acre recebe emenda parlamentar que ajuda a manter atendimento a crianças autistas

A Associação Família Azul do Acre (AFAC) celebrou uma importante conquista na última semana. Graças à destinação de uma emenda parlamentar no valor de R$ 49 mil, feita pelo deputado Pablo Bregense, a entidade poderá continuar parte dos atendimentos prestados às crianças autistas assistidas pela organização.

O Termo de Fomento referente à emenda foi oficialmente publicado no Diário Oficial no dia 13 de outubro, marcando o início desta parceria essencial para a continuidade das atividades da AFAC.

Heloneida da Gama, presidente da organização, expressou a sua gratidão. “Queremos agradecer ao deputado Pablo Bregense por essa iniciativa que chega num momento crucial. Sem esse apoio, a sede da AFAC estaria em risco de fechar completamente. Atualmente atendemos 102 crianças com autismo em dois turnos, manhã e tarde, sendo que a maioria está fora da rede SUS. Com esse recurso, conseguiremos manter cerca de 30% dos atendimentos”.

Apesar da ajuda recebida, a situação ainda é delicada, e a associação espera conseguir novos recursos até ao final do ano para dar continuidade ao projeto, que tem um impacto direto e profundo na vida de dezenas de famílias acreanas.

Um exemplo desse impacto é o relato emocionante da tia Clara Medeiros, que conheceu a AFAC através de um evento e procurou ajuda para o sobrinho, diagnosticado com autismo em grau severo, recém-adotado por ela.

“No dia que fui à associação, não havia vagas. Mas na semana seguinte ligaram-me, pois parece que uma mãe tinha desistido. No início foi muito difícil – ele gritava, batia e chorava muito. Agora, após três meses de intervenção, já não chora, não grita, sorri e até pede bolacha para a tia da recepção. Foi uma mudança que não imaginava tão cedo”.

