Associação no Acre diz que bares não tiveram grandes perdas após casos de intoxicação por metanol no país

Os bares e restaurantes do Acre estão seguindo orientações sobre intoxicação por metanol, substância presente em bebidas alcoólicas como gin, uísque e vodka, conforme explicou Patrícia Parente, presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes Seccional Acre (Abrasel-AC), em entrevista ao ContilNet neste sábado (11). A gestora destacou que, até o momento, não há casos suspeitos ou confirmados de intoxicação no estado, o que contribui para a retomada da confiança do consumidor.

“Então, graças a Deus, a gente, após esses descartes dos dois casos suspeitos aqui de Rio Branco, sentiu que realmente o assunto deu uma acalmada e, graças a Deus, a população está mais confiante. A gente já não tinha sentido um impacto significativo das vendas no final de semana passado, então a gente acredita que, com esse cenário de confiança, esse final de semana vai seguir também com um fortalecimento até pelo Dia das Crianças, que as famílias vão sair no domingo e a gente espera que as vendas sejam mantidas firmes e fortes. É o que o setor espera, né?”, disse Patrícia.

“A gente precisa que as pessoas confiem nos estabelecimentos comerciais. Confiem na qualidade e na segurança alimentar que a gente oferece pros consumidores e o setor segue muito feliz com a diminuição dos casos e a gente espera fortemente que não aconteça mais nenhum caso de contaminação e que esse assunto, se Deus quiser, vire um assunto do passado”, continuou Patrícia Parente.

A presidente da Abrasel-AC reforçou que os empresários receberam instruções por meio de uma nota da entidade, alertando-os sobre sinais de adulteração em bebidas, como preços muito baixos, lacres danificados, erros de impressão e odor semelhante a solventes. “Os proprietários estão devidamente orientados a partir dessa nota da Abrasel. Nossos associados que receberam essa nota ontem já estão acionados para que, em caso de suspeita, alertem os órgãos competentes, para que sejam examinados os lotes das bebidas”, disse.

A preocupação ocorre após casos recentes de intoxicação por metanol em São Paulo, onde seis mortes e 16 casos estão sob investigação. Segundo o Ministério da Justiça e Segurança Pública, a ingestão ocorreu em bares e adegas, em situações de consumo social, não em contextos clandestinos. Especialistas alertam que sintomas como alterações visuais, mal-estar persistente por mais de 12 horas, convulsões, náuseas, vômitos, dor abdominal e visão turva exigem atenção imediata e devem levar o paciente a buscar atendimento médico de emergência.

O governo federal, por meio da Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos (Senad/MJSP), registrou nove casos de intoxicação em São Paulo em 25 dias e enviou, recentemente, 2.500 ampolas de fomepizol, antídoto específico para intoxicação por metanol. Desse total, 16 unidades foram destinadas ao Acre, enquanto o restante será distribuído aos demais estados com registros de casos. O medicamento age bloqueando a conversão do metanol em ácido fórmico, permitindo sua eliminação pelo organismo com efeitos colaterais mais leves que o etanol farmacêutico, também usado no tratamento.

Patrícia Parente ressaltou que, apesar do alerta nacional, o Acre não registrou recebimento de bebidas adulteradas. “Não temos informações sobre essa possibilidade. Vamos conseguir identificar apenas quando algum de nossos associados se pronunciar. Até o momento, não há registro de recebimento de bebida que possa estar contaminada com metanol”, afirmou.