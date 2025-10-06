Assovio ou deboche? Em clima de polêmica, juiz cantarolou ao deixar o Morumbis. Entenda!

O árbitro Ramon Abatti Abel, responsável pela condução do clássico entre São Paulo e Palmeiras, no último domingo (5/10), pela 27ª rodada do Brasileirão, foi acusado de deixar o Morumbis assoviando em meio às críticas contra a arbitragem. A cena foi relatada pelo jornalista Alexandre Salvador, do canal Arnaldo e Tironi, que estava no estádio.

“No momento em que o Rui estava falando com a gente, o Ramon Abatti Abel passou por trás assoviando. Saiu assoviando, como se estivesse cantarolando”, disse Salvador na transmissão ao vivo após a partida. A atitude, interpretada como um possível deboche, repercutiu rapidamente entre torcedores de diferentes clubes nas redes sociais.

A manifestação do São Paulo aconteceu logo depois da derrota por 3 a 2 para o Palmeiras. Na ocasião, dirigentes do clube concediam entrevistas na zona mista para criticar as decisões de campo. Um dos lances mais contestados foi a não marcação de pênalti em Tapia, quando o Tricolor ainda vencia por 2 a 0.

Pouco após o jogo, a CBF publicou nota oficial anunciando o afastamento da equipe de arbitragem da partida, incluindo também o responsável pelo VAR, Ilbert Estevam da Silva. A entidade reconheceu erros que prejudicaram o andamento do confronto e justificou a medida como parte de um processo de avaliação.

“A Comissão de Arbitragem da CBF informa que os árbitros centrais e de vídeo (VAR) das partidas Red Bull Bragantino x Grêmio e São Paulo x Palmeiras, válidas pela 27ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro 2025, serão condicionados a treinamento, aprimoramento e avaliação interna, para posterior retorno às atividades”, informou a entidade.

Na súmula, Ramon Abatti Abel ainda relatou xingamentos recebidos de dirigentes do São Paulo após o apito final. “Informo que no final do jogo, no túnel de acesso aos vestiários, próximo a porta do vestiário da arbitragem se encontrava o Sr. Carlos Belmonte, diretor de futebol da equipe do São Paulo FC, que de maneira ofensiva proferiu as seguinte palavras: ‘filma ele, a vergonha dele ai, o VAR não veio’. Informo ainda que ao seu lado se encontrava o Sr. Rui Costa, diretor executivo de futebol do São Paulo FC, que de maneira ofensiva proferiu as seguintes palavras; ‘vai tomar no c*, uma vergonha’, informo que ambos foram identificados pelo delegado da partida”, registrou o juiz.

