06/10/2025
Universo POP
Joelma lança música em homenagem a Belém, Capital Mundial do Brega
Taís Araujo exibe novo visual após fim das gravações de Vale Tudo
Odete Roitman morre nesta semana em Vale Tudo; veja tudo o que se sabe
Cantor acreano lança videoclipe de estreia em produção independente com clipe em plano sequência
Maria Bethânia recebe carinho de Lula e Janja em bastidores de show: ‘Extraordinária cantora’
Iasmyne Sampaio dá entrada em casamento no civil e compartilha bastidores nas redes sociais
Cena inesperada: encontro com mucura dentro de casa viraliza nas redes
Com choro durante audiência, P. Diddy é condenado a mais de 4 anos de prisão por abuso contra mulheres
Quem matou Odete? Cronograma da reta final de “Vale Tudo” revela próximos acontecimentos
Após cirurgia, Gracyanne se compromete a ler a Bíblia no tempo em que faria exercícios

Assovio ou deboche? Em clima de polêmica, juiz cantarolou ao deixar o Morumbis. Entenda!

Escrito por Portal Leo Dias
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
assovio-ou-deboche?-em-clima-de-polemica,-juiz-cantarolou-ao-deixar-o-morumbis.-entenda!

O árbitro Ramon Abatti Abel, responsável pela condução do clássico entre São Paulo e Palmeiras, no último domingo (5/10), pela 27ª rodada do Brasileirão, foi acusado de deixar o Morumbis assoviando em meio às críticas contra a arbitragem. A cena foi relatada pelo jornalista Alexandre Salvador, do canal Arnaldo e Tironi, que estava no estádio.

“No momento em que o Rui estava falando com a gente, o Ramon Abatti Abel passou por trás assoviando. Saiu assoviando, como se estivesse cantarolando”, disse Salvador na transmissão ao vivo após a partida. A atitude, interpretada como um possível deboche, repercutiu rapidamente entre torcedores de diferentes clubes nas redes sociais.

Veja as fotos

Ramon Abatti Abel, árbitro da partida, e Ilbert Estevam da Silva, responsável pelo VAR, foram afastados pela CBF após polêmicas em São Paulo x Palmeiras / Reprodução
Ramon Abatti Abel, árbitro da partida, e Ilbert Estevam da Silva, responsável pelo VAR, foram afastados pela CBF após polêmicas em São Paulo x Palmeiras / Reprodução
O brasileiro Ramon Abatti Abel foi um dos representantes nacionais na Copa do Mundo de Clubes. Foto: Divulgação/FIFA
O brasileiro Ramon Abatti Abel foi um dos representantes nacionais na Copa do Mundo de Clubes.O brasileiro Ramon Abatti Abel foi um dos representantes nacionais na Copa do Mundo de Clubes. Foto: Divulgação/FIFA
Reprodução/César Greco/Palmeiras
Ramon Abatti Abel, árbitro da Série AReprodução/César Greco/Palmeiras

Leia Também

A manifestação do São Paulo aconteceu logo depois da derrota por 3 a 2 para o Palmeiras. Na ocasião, dirigentes do clube concediam entrevistas na zona mista para criticar as decisões de campo. Um dos lances mais contestados foi a não marcação de pênalti em Tapia, quando o Tricolor ainda vencia por 2 a 0.

Pouco após o jogo, a CBF publicou nota oficial anunciando o afastamento da equipe de arbitragem da partida, incluindo também o responsável pelo VAR, Ilbert Estevam da Silva. A entidade reconheceu erros que prejudicaram o andamento do confronto e justificou a medida como parte de um processo de avaliação.

“A Comissão de Arbitragem da CBF informa que os árbitros centrais e de vídeo (VAR) das partidas Red Bull Bragantino x Grêmio e São Paulo x Palmeiras, válidas pela 27ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro 2025, serão condicionados a treinamento, aprimoramento e avaliação interna, para posterior retorno às atividades”, informou a entidade.

Na súmula, Ramon Abatti Abel ainda relatou xingamentos recebidos de dirigentes do São Paulo após o apito final. “Informo que no final do jogo, no túnel de acesso aos vestiários, próximo a porta do vestiário da arbitragem se encontrava o Sr. Carlos Belmonte, diretor de futebol da equipe do São Paulo FC, que de maneira ofensiva proferiu as seguinte palavras: ‘filma ele, a vergonha dele ai, o VAR não veio’. Informo ainda que ao seu lado se encontrava o Sr. Rui Costa, diretor executivo de futebol do São Paulo FC, que de maneira ofensiva proferiu as seguintes palavras; ‘vai tomar no c*, uma vergonha’, informo que ambos foram identificados pelo delegado da partida”, registrou o juiz.

Transforme seu sonho com a força do esporte. Aposte agora na Viva Sorte! Acesse clicando aqui!

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost