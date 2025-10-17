Assumidamente ciumenta, Maíra revela que contratou secretária lésbica para Nigro

Maíra Cardi mandou avisar: “Quer me chamar de louca, pode!”. A influenciadora revelou, em entrevista exclusiva para o titular deste portal, que contratou uma secretária lésbica para trabalhar com Thiago Nigro, para não correr nenhum risco. Ela também detalhou que a profissional já trabalhou com ela por 15 anos, então conta para ela tudo que acontece no dia a dia do empresário.

A influenciadora revelou que não permite que o marido trabalhe cercado por mulheres: “Eu não deixo mulher trabalhar próxima. Por exemplo, secretária. A secretária dele eu escolho e ela gosta de mulher. Eu que contratei, o negócio dela é mulher, não é homem. Porque não existe mulher trabalhada do lado, não tem essa possibilidade.

“Você que escolhe secretária e ela tem que ser lésbica?”, perguntou Leo Dias. “No caso a dele é, né? Se não for ela pode ser um homem também, um secretário. Mas a dele é…”, explicou Cardi.

A ex-BBB ainda reforçou que a profissional é seu “fechamento”, e conta tudo para ela: “E a secretária dele foi minha secretária durante 15 anos. Então é muito minha cria. E eu administro. Então eu quero saber todo mundo que falou, todas as reuniões que tem. Ela me conta tudo, quem entrou na sala, com quem falou, quanto tempo ficou”, revelou.

“Eu administro tudo. Quer me chamar de louca pode chamar. Quer me chamar de abusiva, pode chamar. Tô nem aí. Cada um faz o que quiser com o seu marido. Esse é meu, eu vou cuidar esse, eu não perco”, deixou claro, a esposa de Nigro.