Assumidos? “Deboche” de Virginia e Vini Jr. tem reação negativa

Quem esperava Virginia Fonseca e Vini Jr. em uma foto romântica nas redes sociais, assumindo de vez a nova fase do relacionamento, se decepcionou nesta segunda-feira (27/10). A apresentadora e o jogador de futebol, que estão juntos em passeio pela Europa, publicaram uma foto que foi interpretada como “deboche” nas redes sociais.

Na imagem, postada nos Stories de Virginia, o craque do Real Madrid aparece com o rosto coberto por um pano, como se estivesse “escondido” ao lado da influenciadora.

O relacionamento dos dois é justamente alvo de críticas por Vini Jr. parecer sempre estar “escondido”, sem assumir publicamente Virginia Fonseca, enquanto a apresentadora dá muitos indícios e mostra estar bastante envolvida no romance.

Após a “brincadeira”, fãs de Virgínia, que já estavam com o pé atrás com Vini Jr. após flagra de conversas dele com uma modelo, voltaram a criticar a relação.

“Ele está desenhando para que não fique nem uma dúvida se por acaso ela não entender”, “Livre espontânea pressão” e “Virgínia não cansa de passar vergonha” foram alguns dos comentários reagindo ao clique do casal.

Conforme noticiado por este colunista do Metrópoles, Virginia e Vini Jr. já tiveram muitas conversas no período em que estiveram distantes, e falaram sobre a exposição do relacionamento. Fontes da coluna contam que Virginia não gostou justamente de ser “escondida” pelo jogador.

Virginia e Vini Jr. aproveitaram os dois dias de folga do jogador no Real Madrid para embarcar em uma viagem acompanhados dos amigos Tainá e Éder Militão.

Segundo informações divulgadas pelo portal Leo Dias nesta segunda-feira (27/10) , o destino escolhido foi um país vizinho à França, Mônaco, onde o casal pôde passar momentos juntos longe da rotina de treinos e compromissos do time europeu.

Nas redes sociais, fãs da apresentadora especulam que a viagem ainda pode render o tão aguardado pedido de namoro e a primeira foto deles juntos como um casal. Nos resta aguardar!

Virginia Fonseca está em Madri para reencontrar Vini Jr.

Virginia e Duda Freire chegam para 4ª visita a Madrid

Virginia Fonseca mostrou os presentes que ganhou

Virginia, Vini Jr, Éder Militão e Tainá.

