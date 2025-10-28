Assumiram! Vini Jr. prepara surpresa romântica e pede Virginia Fonseca em namoro

É oficial! Vini Jr. e Virginia Fonseca assumiram o namoro nas redes sociais nesta terça-feira (28/10). O craque do Real Madrid surpreendeu a influenciadora com um pedido romântico durante a viagem do casal por Mônaco, na Europa.

Para o momento especial, o jogador preparou uma decoração digna de filme romântico, com pétalas de rosas, bichinhos de pelúcia e corações espalhados pelo quarto. O pedido veio acompanhado de um anel luxuoso de marca internacional, selando o novo relacionamento do astro e da ex-mulher do cantor Zé Felipe.

A influenciadora compartilhou o momento nas redes sociais, e o post rapidamente viralizou entre fãs e celebridades. O casal está acompanhado de amigos próximos, como Tainá e Éder Militão, também jogador do Real Madrid.

💍 Veja o post nas redes sociais de Virginia e Vini Jr.

Fonte: Instagram / Metrópoles

✍️ Redigido por ContilNet