Assunção será palco do Pan de 2031 após superar projeto de Rio-Niterói; entenda

A Assembleia da Panam Sports, realizada nesta sexta-feira (10/10), em Santiago, no Chile, definiu Assunção, no Paraguai, como sede dos Jogos Pan-Americanos e Parapan-Americanos de 2031. A capital paraguaia obteve 28 votos contra 24 da candidatura conjunta de Rio-Niterói, que havia sido apresentada pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB).

Será a primeira vez que o Paraguai receberá os Jogos Pan-Americanos. Entre os fatores que pesaram a favor de Assunção estiveram a promessa de mudanças após a experiência com o Pan Júnior, realizado em agosto deste ano, e a proposta de logística centralizada, com a maioria das competições em um raio de 30 minutos.

O lema da candidatura paraguaia foi “não ser apenas um anfitrião, mas um convite a seguir construindo”. A cidade, no entanto, enfrentou dificuldades durante o Pan Júnior, que incluiu problemas de transporte, falhas na venda de ingressos, falta de acessibilidade e estrutura insuficiente para a imprensa.

Os 41 comitês olímpicos das Américas participaram da votação. Países que já receberam o Pan tiveram direito a voto duplo, caso de Brasil, Estados Unidos, Canadá, México, Cuba, Porto Rico, República Dominicana, Colômbia, Venezuela, Peru, Chile e Argentina.

Assunção já havia tentado sediar o Pan de 2027, após a desistência de Barranquilla, mas perdeu para Lima, no Peru, por conta do curto tempo de preparação e da necessidade de ajustes estruturais.

Posicionamento do COB

Após a derrota da candidatura brasileira, o presidente do COB, Marco Antônio La Porta, destacou a importância de manter o projeto vivo. “Acreditamos que o Rio de Janeiro e Niterói têm totais condições de receber um Pan-Americano novamente e vamos continuar trabalhando para isso”, afirmou ao Estadão.

Ele também ressaltou o compromisso da entidade com ajustes administrativos e atenção aos atletas. “Nosso foco é garantir a saúde mental, a preparação física e a tranquilidade necessária para que eles desempenhem seu melhor papel”, disse.

La Porta ainda comentou sobre a situação financeira da entidade, que passou por dificuldades nos últimos anos. “Estamos reestruturando as finanças do COB para garantir solidez e planejamento de longo prazo”, explicou.

Planos futuros e futsal olímpico

Além do interesse em trazer novamente o Pan para o Brasil, o dirigente revelou outra prioridade: colocar o País na linha de frente do futsal, caso a modalidade seja incluída no programa olímpico. “Queremos o Brasil liderando esse processo, porque temos tradição e estrutura para isso”, declarou.

