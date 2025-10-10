10/10/2025
Universo POP
“O Cavaleiro dos Sete Reinos”: spin-off do universo GOT ganha 1º trailer
Bella Longuinho faz cirurgia de redesignação sexual: “Renasço inteira”
Virginia Fonseca presenteia assessora com silicone e enxerto nos glúteos
Prestes a inaugurar loja no Acre, MP pede que marca de Virgínia seja enquadrada por práticas abusivas
“Roubou meu ficante!”: influenciadora de Manaus expõe suposto envolvimento de Carlinhos Maia com seu ‘bofe’
Patixa Teló assume ter matado Odete Roitman, de Vale Tudo
Vini Jr quebra silêncio e pede perdão para Virginia: leia a íntegra
Zé Felipe nega traição e reafirma o respeito no relacionamento com Virgínia: “Ela é incrível”
Paramount anuncia fim de seis canais no Brasil, incluindo MTV, Nickelodeon e Comedy Central
Identidade de assassino de Odete Roitman “vaza” em festa do elenco; veja vídeo

Assunção será palco do Pan de 2031 após superar projeto de Rio-Niterói; entenda

Escrito por Portal Leo Dias
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
assuncao-sera-palco-do-pan-de-2031-apos-superar-projeto-de-rio-niteroi;-entenda

A Assembleia da Panam Sports, realizada nesta sexta-feira (10/10), em Santiago, no Chile, definiu Assunção, no Paraguai, como sede dos Jogos Pan-Americanos e Parapan-Americanos de 2031. A capital paraguaia obteve 28 votos contra 24 da candidatura conjunta de Rio-Niterói, que havia sido apresentada pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB).

Será a primeira vez que o Paraguai receberá os Jogos Pan-Americanos. Entre os fatores que pesaram a favor de Assunção estiveram a promessa de mudanças após a experiência com o Pan Júnior, realizado em agosto deste ano, e a proposta de logística centralizada, com a maioria das competições em um raio de 30 minutos.

Veja as fotos

Reprodução/COB
Sede do Comitê Olímpico do BrasilReprodução/COB
Reprodução/Prefeitura do Rio
COB mira Jogos Pan-Americanos de 2031 no Brasil como meta estratégicaReprodução/Prefeitura do Rio
Reprodução/ Candidatura Rio-Niterói ao Pan 2031
Visita da Panam Sports a NiteróiReprodução/ Candidatura Rio-Niterói ao Pan 2031

Leia Também

O lema da candidatura paraguaia foi “não ser apenas um anfitrião, mas um convite a seguir construindo”. A cidade, no entanto, enfrentou dificuldades durante o Pan Júnior, que incluiu problemas de transporte, falhas na venda de ingressos, falta de acessibilidade e estrutura insuficiente para a imprensa.

Os 41 comitês olímpicos das Américas participaram da votação. Países que já receberam o Pan tiveram direito a voto duplo, caso de Brasil, Estados Unidos, Canadá, México, Cuba, Porto Rico, República Dominicana, Colômbia, Venezuela, Peru, Chile e Argentina.

Assunção já havia tentado sediar o Pan de 2027, após a desistência de Barranquilla, mas perdeu para Lima, no Peru, por conta do curto tempo de preparação e da necessidade de ajustes estruturais.

Posicionamento do COB

Após a derrota da candidatura brasileira, o presidente do COB, Marco Antônio La Porta, destacou a importância de manter o projeto vivo. “Acreditamos que o Rio de Janeiro e Niterói têm totais condições de receber um Pan-Americano novamente e vamos continuar trabalhando para isso”, afirmou ao Estadão.

Ele também ressaltou o compromisso da entidade com ajustes administrativos e atenção aos atletas. “Nosso foco é garantir a saúde mental, a preparação física e a tranquilidade necessária para que eles desempenhem seu melhor papel”, disse.

La Porta ainda comentou sobre a situação financeira da entidade, que passou por dificuldades nos últimos anos. “Estamos reestruturando as finanças do COB para garantir solidez e planejamento de longo prazo”, explicou.

Planos futuros e futsal olímpico

Além do interesse em trazer novamente o Pan para o Brasil, o dirigente revelou outra prioridade: colocar o País na linha de frente do futsal, caso a modalidade seja incluída no programa olímpico. “Queremos o Brasil liderando esse processo, porque temos tradição e estrutura para isso”, declarou.

Transforme seu sonho com a força do esporte. Aposte agora na Viva Sorte! Acesse clicando aqui!

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost