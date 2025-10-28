28/10/2025
Universo POP
Morre Ben Bader, influenciador financeiro do TikTok, aos 25 anos
Vídeo: Virginia Fonseca e Vini Jr. fazem primeira aparição pública após assumirem namoro
Vini Jr. e Virginia deixam hotel juntos após oficializarem namoro nas redes sociais; VÍDEO
Quadro de Oruam é encontrado em mansão de traficante preso em megaoperação; veja vídeo
Com direito a balões e rosas, Vini Jr pede Virgínia em namoro e os dois assumem romance
Ex-RBD Dulce Maria anuncia segunda gravidez e celebra “novo capítulo de amor”
Casal vence na Justiça direito de registrar filha como Mariana Leão após recusa de cartório em Juiz de Fora
Youtuber Rafael Chocolate é condenado a pagar quase R$ 50 mil a vítimas de pegadinhas
Horóscopo do dia: previsões para os 12 signos nesta terça-feira
Rosalía lança primeiro single de novo disco; conheça “Berghain”

Aston Martin escapa de sanções por ultrapassar teto de gastos. Entenda

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
aston-martin-escapa-de-sancoes-por-ultrapassar-teto-de-gastos.-entenda

A Aston Martin cometeu uma pequena irregularidade administrativa no envio de documentos do teto de custos de 2024, mas não ultrapassou o limite orçamentário, anunciou a FIA nesta terça-feira (28/10). Todas as equipes da Fórmula 1 foram consideradas em conformidade, encerrando semanas de especulações.

A falha da equipe britânica foi considerada uma “violação processual muito pequena”, causada por circunstâncias fora de seu controle, segundo a Federação Internacional de Automobilismo. O problema envolvia assinaturas pendentes das demonstrações financeiras auditadas, que não foram entregues dentro do prazo de março.

Leia também

2 imagensVolante do automóvel Fechar modal.1 de 2

Carro da Aston Martin

Matheus Veloso/Metrópoles2 de 2

Volante do automóvel

Matheus Veloso/Metrópoles

Para resolver a questão, a Aston Martin firmou, em 29 de setembro, um Acordo de Violação Aceito (ABA) com a FIA. A entidade destacou que não houve qualquer vantagem competitiva obtida pela equipe, que agiu de forma cooperativa e de boa-fé durante todo o processo.

O documento divulgado nesta terça, com quase dois meses de atraso, também confirma que os cinco fabricantes de motores, Mercedes, Ferrari, Renault, Honda e Red Bull, cumpriram integralmente o limite de custos para o desenvolvimento dos novos motores previstos para 2026.

O atraso na publicação reforçou comparações com 2022, quando a Red Bull foi penalizada por ultrapassar o teto de gastos, gerando grande repercussão no paddock e na mídia. Diferente daquele caso, a FIA garante que não houve excessos financeiros nem pequenas irregularidades em 2024, exceto o procedimento administrativo da Aston Martin.

A auditoria de 2024 durou sete meses e envolveu análise detalhada das atividades de desenvolvimento das equipes e dos fabricantes de unidades de potência. Segundo a FIA, todas as partes atuaram com espírito de cooperação e transparência durante a revisão financeira.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost