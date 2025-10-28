Aston Martin escapa de sanções por ultrapassar teto de gastos. Entenda

A Aston Martin cometeu uma pequena irregularidade administrativa no envio de documentos do teto de custos de 2024, mas não ultrapassou o limite orçamentário, anunciou a FIA nesta terça-feira (28/10). Todas as equipes da Fórmula 1 foram consideradas em conformidade, encerrando semanas de especulações.

A falha da equipe britânica foi considerada uma “violação processual muito pequena”, causada por circunstâncias fora de seu controle, segundo a Federação Internacional de Automobilismo. O problema envolvia assinaturas pendentes das demonstrações financeiras auditadas, que não foram entregues dentro do prazo de março.

Para resolver a questão, a Aston Martin firmou, em 29 de setembro, um Acordo de Violação Aceito (ABA) com a FIA. A entidade destacou que não houve qualquer vantagem competitiva obtida pela equipe, que agiu de forma cooperativa e de boa-fé durante todo o processo.

O documento divulgado nesta terça, com quase dois meses de atraso, também confirma que os cinco fabricantes de motores, Mercedes, Ferrari, Renault, Honda e Red Bull, cumpriram integralmente o limite de custos para o desenvolvimento dos novos motores previstos para 2026.

O atraso na publicação reforçou comparações com 2022, quando a Red Bull foi penalizada por ultrapassar o teto de gastos, gerando grande repercussão no paddock e na mídia. Diferente daquele caso, a FIA garante que não houve excessos financeiros nem pequenas irregularidades em 2024, exceto o procedimento administrativo da Aston Martin.

A auditoria de 2024 durou sete meses e envolveu análise detalhada das atividades de desenvolvimento das equipes e dos fabricantes de unidades de potência. Segundo a FIA, todas as partes atuaram com espírito de cooperação e transparência durante a revisão financeira.