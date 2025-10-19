19/10/2025
Aston Villa vence Tottenham de virada e chega a sete jogos invicto

O Tottenham recebeu o Aston Villa neste domingo (19/10), em partida válida pela oitava rodada da Premier League. Fora de casa, os visitantes venceram a partida de virada por 2 x 1. O uruguaio Rodrigo Betancur abriu o placar para o Spurs; Morgan Rogers e Emiliano Buendia descontaram para o Aston Villa.

Os mandantes marcaram o primeiro gol logo aos cinco minutos. Kudus cruzou na esquerda para lançamento, que encontrou Palhinha. O jogador ajeitou e tocou para Betancur balançar as redes.

A partida se encaminhava para o final do primeiro tempo quando Morgan Rogers se livrou da marcação e acertou um belo chute de longe para deixar tudo igual no placar da partida aos 38 minutos.

O Tottenham voltou melhor no segundo tempo, dominava as ações ofensivas da partida, mas não conseguia desempatar o jogo. O Aston Villa, mais recuado, conseguiu virar o confronto aos 32 minutos com Buendía.

Com o resultado, o Spurs mantém a sexta colocação da Premier League. A equipe volta a entrar em campo nesta quarta-feira (22/10), às 16h (horário de Brasília) para enfrentar o Monaco, pela Champions League.

A virada diante do Tottenham faz o Aston Villa subir posições na tabela de classificação. A equipe chegou ao seu sétimo jogo consecutivo sem perder e enfrenta o Go Ahead Eagles na quinta-feira (23/10), às 13h45, pela Liga Europa.

