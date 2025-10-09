astro-de-clube-dos-cinco-morre-aos-87-anos

O ator Ron Dean, conhecido pelo trabalho no filme Clube dos Cinco, morreu em 5 de outubro, aos 87 anos. A notícia foi divulgada pela esposa dele, Maggie Neff.
“Ele faleceu exatamente às 16h, depois que suas queridas irmãs se despediram”, informou Maggie, sem citar a causa da morte.
Ator Ron Dean
Ator Ron Dean
Ator Ron Dean em cena com Chuck Norris
“Ele se agarrou como um guerreiro para se despedir de suas irmãzinhas. Então ficamos sozinhos, e em meus braços, segurei sua mão, e ele confiou em mim quando lhe disse que não havia problema em deixá-lo ir. Que honra!”, completou.
Dean começou a carreira interpretando policiais e militares. Um dos primeiros papéis dele foi em Negócio Arriscado, onde contracenou com Tom Cruise.
Em Clube dos Cinco, famoso longa dos anos anos 1980, Ron Dean interpretou o pai de Andy. Ele também atuou em Entrega Mortal, Carro Comando e Batman: O Cavaleiro das Trevas, de Christopher Nolan.