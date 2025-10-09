astro-de-clube-dos-cinco-morre-aos-87-anos

09/10/2025
O ator Ron Dean, conhecido pelo trabalho no filme Clube dos Cinco, morreu em 5 de outubro, aos 87 anos. A notícia foi divulgada pela esposa dele, Maggie Neff.

“Ele faleceu exatamente às 16h, depois que suas queridas irmãs se despediram”, informou Maggie, sem citar a causa da morte.

“Ele se agarrou como um guerreiro para se despedir de suas irmãzinhas. Então ficamos sozinhos, e em meus braços, segurei sua mão, e ele confiou em mim quando lhe disse que não havia problema em deixá-lo ir. Que honra!”, completou.

Dean começou a carreira interpretando policiais e militares. Um dos primeiros papéis dele foi em Negócio Arriscado, onde contracenou com Tom Cruise.

Em Clube dos Cinco, famoso longa dos anos anos 1980, Ron Dean interpretou o pai de Andy. Ele também atuou em Entrega Mortal, Carro Comando e Batman: O Cavaleiro das Trevas, de Christopher Nolan.

