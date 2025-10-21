astro-do-real-madrid-critica-jogo-do-campeonato-espanhol-em-miami

Thibaut Courtois não disfarçou ao demonstrar o descontentamento com a realização do jogo entre Barcelona e Villarreal em Miami. O goleiro do Real Madrid criticou o Campeonato Espanhol e o presidente da confederação, Javier Tebas, pela decisão de levar a partida para os Estado Unidos.

Real Madrid se opôs à decisão de transferir o jogo para outro país

Barcelona vai enfrentar o Villarreal em Miami

Courtois em coletiva de imprensa nesta terça-feira (21/10)

“Não está conforme o acordo dos jogadores. Acho que não está certo. No fim das contas, acho que temos que jogar em casa e fora”, disse Courtois em coletiva de imprensa.

Em 20 de dezembro está marcado para acontecer o primeiro jogo do Campeonato Espanhol fora do país de origem. A decisão de levar o confronto para a América do Norte gerou polêmica nos bastidores e jogadores de diversos time protestaram contra.

Desde agosto deste ano, dois meses antes da confirmação, o Real Madrid já se opusera à escolha. Na última sexta-feira (17/10), os atletas de Oviedo e Espanyol ficaram 15 segundos parados antes do começo da partida.