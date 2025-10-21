astro-do-real-madrid-critica-jogo-do-campeonato-espanhol-em-miami

Thibaut Courtois não disfarçou ao demonstrar o descontentamento com a realização do jogo entre Barcelona e Villarreal em Miami. O goleiro do Real Madrid criticou o Campeonato Espanhol e o presidente da confederação, Javier Tebas, pela decisão de levar a partida para os Estado Unidos.
3 imagensFechar modal.1 de 3
Real Madrid se opôs à decisão de transferir o jogo para outro país
David Ramos/Getty Images2 de 3
Barcelona vai enfrentar o Villarreal em Miami
Flor Tan Jun/Getty Images3 de 3
Courtois em coletiva de imprensa nesta terça-feira (21/10)
Reprodução/ Real Madrid
“Não está conforme o acordo dos jogadores. Acho que não está certo. No fim das contas, acho que temos que jogar em casa e fora”, disse Courtois em coletiva de imprensa.
Em 20 de dezembro está marcado para acontecer o primeiro jogo do Campeonato Espanhol fora do país de origem. A decisão de levar o confronto para a América do Norte gerou polêmica nos bastidores e jogadores de diversos time protestaram contra.
Leia também
-
La Liga anuncia que Villarreal x Barcelona será disputado em Miami
-
Confira leitura labial de Vini Jr. em discussão durante jogo do Real
-
Endrick fica próximo de deixar o Real Madrid em janeiro. Entenda
Desde agosto deste ano, dois meses antes da confirmação, o Real Madrid já se opusera à escolha. Na última sexta-feira (17/10), os atletas de Oviedo e Espanyol ficaram 15 segundos parados antes do começo da partida.