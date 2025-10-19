“Astronauta maranhense”: Thaynara OG fala sobre fascínio pelo espaço e planos de família

Durante o tradicional Baile de Halloween da Sephora, realizado na noite de sábado (18/10), em São Paulo, a atriz e influenciadora Thaynara OG embarcou no tema “Máquina do Tempo” com uma imaginação digna de ficção científica. Entre risadas e brilho, ela revelou à repórter Mônica Apor, do portal LeoDias, que se tivesse a chance de viajar no tempo, escolheria o futuro e, de preferência, com um destino fora da Terra.

“Futuro. Acho que quando a gente pensa em festas temáticas pra se fantasiar, geralmente a gente quer homenagear algo do passado. Mas eu sou uma pessoa extremamente curiosa, e tudo que é relacionado ao universo me fascina. Tenho muita curiosidade de saber se a gente vai pisar em Marte, quanto tempo vai levar, quem vai ser… então se tivesse uma máquina do tempo, eu me levaria pra lá, sendo uma astronauta maranhense, fincando a bandeira do meu estado lá”, contou.

O interesse pelo espaço, no entanto, não é apenas uma metáfora. Thaynara lembrou que já teve uma experiência próxima da Nasa, durante uma visita ao Centro de Lançamento de Alcântara, no Maranhão — um dos locais de testes da agência americana.

“Quando a Katy Perry foi, me deu uma coragem. Mas também eu tenho medo, pode ser que eu mude de ideia estando lá. Eu tive uma experiência muito legal lá no Maranhão, em Alcântara, tem o Centro de Lançamento de Alcântara, lá da Nasa, que lança foguetes em alguns testes. Eu já entrei lá na central, acompanhei o trabalho da galera, então foi a experiência mais próxima. Mas tudo desse universo assim me fascina”, relatou.

Falando sobre o futuro, a artista também abriu o coração sobre os planos pessoais para os próximos anos e o desejo de aumentar a família: “Eu me imagino, estando já quarentona, inteiraça, fazendo o que eu amo, e quem sabe com uma família linda já aumentando a família com uma mini Thay”, disse. E completou, rindo: “Ainda não. Pode dizer que já conheci o pai, né. Estou namorando agora, vamos ver se vai.”