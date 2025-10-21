Astrônomo do interior de SP fotografa cometa recém-descoberto. Veja

O farmacêutico e astrônomo amador Jefferson Mazzoni, de 33 anos, aproveitou a aproximação do cometa Swan para fotografar o astro, na região de São José do Rio Preto, interior de São Paulo, na segunda-feira (20/10).

Ao Metrópoles, o astrônomo contou que o objeto cruzou a constelação de Sagitário, atravessando o campo estelar da Via Láctea. Esta semana, segundo ele, é ideal para os observadores, pois o cometa C/2025 Swan alcançou o ponto de maior proximidade com a Terra. O corpo celeste foi identificado pela primeira vez no dia 11 de setembro pelo astrônomo ucraniano Vladimir Bezugly.

3 imagens

Astrônomo registra o cometa C/2025 R2 (Swan) ao lado do planeta Marte

Acervo Pessoal/Jefferson Mazzoni

Cometa atingiu ponto de maior proximidade com a Terra nesta semana

Acervo Pessoal/Jefferson Mazzoni

Astrônomo amador também fotografou nebulosa “Pata de Gato”, localizada a aproximadamente 5.500 anos-luz da Terra

Acervo Pessoal/Jefferson Mazzoni

Jefferson também fotografou a nebulosa conhecida como Pata de Gato, uma área de formação estelar na constelação de Escorpião, a aproximadamente 5.500 anos-luz da Terra. Segundo a Agência Espacial Europeia (ESA), a região é uma das mais ativas maternidades estelares existentes na nossa Galáxia. O nome foi escolhido por conta da similaridade com a silhueta da pata de um gato.

Os registros foram feitos na área rural de Potirendaba, um local com pouca poluição luminosa.

Cabeça de Cavalo

Em setembro, o astrônomo fotografou a famosa Nebulosa “Cabeça de Cavalo”. Na época, ele contou que começou as fotos por volta das 3h, quando a constelação de Órion surgiu e estava mais alta no horizonte. Ao todo, foram duas horas de exposição, divididas em diversos frames de 60 segundos.

O astrônomo possui três telescópios. Para apontar o equipamento na direção correta, ele utiliza um computador conectado a um planetário virtual. As imagens são capturadas por meio de outro software.

7 imagens

Nebulosa “Cabeça de Cavalo” fotografada por astrônomo de São José do Rio Preto

Acervo Pessoal/Jefferson Mazzoni

Para direcionar o equipamento, o astrônomo utiliza um computador conectado a um planetário virtual

Acervo Pessoal/Jefferson Mazzoni

A Nebulosa “Cabeça de Cavalo” está localizada a cerca de 1.300 anos-luz da Terra, na constelação de Orion

Divulgação/Nasa

O berçário de estrelas é um dos objetos mais fantásticos do céu noturno.

Divulgação/Nasa

A “crina do cavalo” é formada por gás e poeira

Divulgação/Nasa

A famosa nebulosa foi descoberta em 1888 pela astrônoma Williamina Fleming

Divulgação/Nasa

Fotografias da Nebulosa Cabeça de Cavalo feitas pelos telescópios Euclid, Hubble e Webb

Divulgação/Nasa

“Eu, particularmente, gosto da constelação de Órion, acho a Nebulosa ‘Cabeça de Cavalo’ um dos objetos mais bonitos do céu noturno. Porém, por se tratar de uma Nebulosa escura, é um objeto muito tênue, geralmente, é preciso muitas horas de astrofotografia para se obter detalhes da nebulosa, principalmente dentro da cidade.”

O que é a Nebulosa “Cabeça de Cavalo”