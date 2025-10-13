Atacante brasileira tem traumatismo em jogo do Campeonato Português

Nycole Raysla sofreu um traumatismo cranioencefálico em jogo do Benfica contra o Valadares, válido pelo Campeonato Português. A brasileira se chocou com a goleira adversária, Erin Seppi, aos 12 minutos de bola rolando. Após a tentativa de disputa pela posse, a atacante do Benfica caiu no gramado desacordada.
Nycole Raysla é jogadora do Benfica
Marco Canoniero/LightRocket via Getty Images2 de 2
A atacante teve um traumatismo cranioencefálico
Benfica/ Instagram
Por meio das redes sociais, o clube alvi-rubro confirmou que o estado de Nycole é estável e ela está sob observação. Ela foi encaminhada do campo diretamente ao hospital.
A equipe de emergência presente no Estádio Municipal Jorge Sampaio, na cidade de Pedroso, prestou os primeiros-socorros.