13/10/2025
Atacante brasileira tem traumatismo em jogo do Campeonato Português

Nycole Raysla sofreu um traumatismo cranioencefálico em jogo do Benfica contra o Valadares, válido pelo Campeonato Português. A brasileira se chocou com a goleira adversária, Erin Seppi, aos 12 minutos de bola rolando. Após a tentativa de disputa pela posse, a atacante do Benfica caiu no gramado desacordada.

Nycole Raysla é jogadora do Benfica

A atacante teve um traumatismo cranioencefálico

Por meio das redes sociais, o clube alvi-rubro confirmou que o estado de Nycole é estável e ela está sob observação. Ela foi encaminhada do campo diretamente ao hospital.

A equipe de emergência presente no Estádio Municipal Jorge Sampaio, na cidade de Pedroso, prestou os primeiros-socorros.

