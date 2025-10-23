23/10/2025
Atacante do Santos treina até o 8° mês de gestação e faz história

A atacante Ketlen Wiggers, do Santos, iniciou a preparação para receber o filho Lucca e deixou os campos momentaneamente nesta quinta-feira (23/10). A jogadora permaneceu firme nos treinamentos até o oitavo mês de gestação.

Além de ser a maior artilheira da história do time feminino do Santos, Ketlen é considerada a maior referência dentro do clube paulista para a categoria. Além de todas as conquistas, a atacante entrou para a história: foi a primeira vez no futebol feminino brasileiro que uma atleta gestante treinou com a sua respectiva equipe até o oitavo mês de gestação.

A preparadora física Isabella Silva Matos explicou como foi o processo de adaptação e quais eram as orientações para manter os treinos e a gestação simultaneamente.

“Desde o início da gravidez, ela realiza o aquecimento com o grupo, seja treino de força de membros inferiores ou trabalhos coordenativos, sempre sem nenhum confronto. Os trabalhos principais, como os que envolvem troca de passes e trabalhos de finalizações, são trabalhos setorizados. Ela participa dando passes e cruzamentos, ou faz finalização sozinha”, explicou a profissional.

Em 2021, a Fifa anunciou uma série de medidas que clubes de futebol feminino deveriam tomar para atender as atletas que estivessem em processo de gravidez. Uma das iniciativas foi a obrigatoriedade da licença-maternidade às atletas. O Santos foi o clube pioneiro na ação envolvendo a modalidade.

Além do apoio do Santos, Ketlen foi motivada por suas companheiras e por torcedores para manter a preparação física. Ela revelou estar muito feliz em ter conseguido continuar os treinos em meio à gestação.

“O cuidado que eles tiveram comigo e com o Lucca nos trabalhos foi fantástico. Estou, de verdade, muito realizada com tudo que eu recebi aqui: o amor, o carinho e a compreensão. Então tudo isso fechou essa etapa maravilhosa em grande estilo”, declarou Ketlen.

A data prevista para o nascimento de Lucca é o fim do mês de novembro. A jogadora pretende voltar às atividades na pré-temporada de 2026, logo nos primeiros meses do ano seguinte.

