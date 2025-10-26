26/10/2025
Ataque a tiros contra bar em Anápolis: Polícia Militar pega suspeitos

Escrito por Metrópoles
ataque-a-tiros-contra-bar-em-anapolis:-policia-militar-pega-suspeitos

A Polícia Militar de Goiás (PMGO) prendeu em flagrante seis pessoas suspeitas de participação no ataque a tiros contra um bar em Anápolis (GO), na madrugada deste domingo (26/10).

Um grupo armado abriu fogo contra os frequentadores do estabelecimento. Cinco pessoas foram baleadas. Uma delas não sobreviveu aos ferimentos.

Segundo a PMGO, a prisão é fruto do trabalho integrado de várias unidades militares. Após o ataque os suspeitos teriam fugido na direção de Águas Lindas de Goiás (GO).

Foi criada então uma ação conjunta com o objetivo de localizar o grupo criminoso composto por seis suspeitos. Os policiais identificaram os veículos utilizados na fuga. E desta forma localizaram três suspeitos ainda em Anápolis.

Outro suspeito, foi localizado na cidade Corumbá de Goiás (GO). A arma utilizada no crime e mais dois suspeitos foram localizados na cidade de Águas Lindas de Goiás.

Unidades da PMGO participantes da operação:

PM/2

INTELIGÊNCIA 3°CRPM

INTELIGÊNCIA 17º CRPM

⁠CPE ANÁPOLIS (3ºCRPM)

⁠CPE ÁGUAS LINDAS (15ºCIPM)

CPR

⁠GCM-ÁGUAS LINDAS

Ataque

Um grupo armado abriu fogo contra frequentadores de um bar no Setor Industrial Munir Calixto, em Anápolis (GO), na madrugada de sábado (25/10).

O grupo chegou ao local em um carro de cor prata. Logo após descer do veículo, o grupo começou a atirar. Em pânico, os frequentadores tentaram se esconder ou fugir. Mesmo assim, os atiradores alvejaram cinco pessoas.

As vítimas foram socorridas. Mas, uma morreu na unidade de pronto atendimento de Anápolis. As demais foram internadas no Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo.

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

