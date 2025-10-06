06/10/2025
Ataque covarde: policial civil é morto a tiros na porta de casa no Rio

O inspetor da Polícia Civil Carlos José Queiroz Viana, de 59 anos, foi assassinado a tiros na manhã desta segunda-feira (6/10), em Piratininga, na Região Oceânica de Niterói, Região Metropolitana do Rio de Janeiro.

O crime ocorreu em frente à residência do policial, localizada na Rua Raul Corrêa de Araújo, por volta das 6h30. De acordo com testemunhas, Viana havia saído de casa para jogar o lixo fora quando um Chevrolet Onix branco se aproximou. O motorista efetuou os disparos e fugiu em seguida.

Equipes do 12º BPM (Niterói) foram acionadas e isolaram a área até a chegada da perícia, realizada pela Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSGI), que assumiu as investigações.

O corpo do policial foi encaminhado para o Instituto Médico-Legal (IML).

Em nota, a Polícia Civil classificou o crime como um “ataque covarde” e afirmou que a “resposta será dada à altura”.

“A Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSGI) investiga a morte do policial civil Carlos José Queiroz Viana, covardemente atacado na manhã desta segunda-feira (06/10), em Niterói. A perícia foi feita no local e outras diligências estão em andamento para identificar e capturar os assassinos. A resposta será dada à altura”, diz a nota oficial.

Viana era lotado na 29ª DP (Madureira) e tinha longa carreira na corporação. O policiamento foi reforçado em Piratininga e regiões próximas.

