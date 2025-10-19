19/10/2025
Ataque israelense em Gaza deixou 11 mortos, diz Defesa Civil

A Defesa Civil de Gaza informou, neste domingo (19/10), que os ataques aéreos israelenses na Faixa de Gaza resultaram na morte de 11 pessoas. O Exército de Israel lançou diversos ataques na região sob o argumento de que o grupo Hamas violou o acordo de cessar-fogo.

O Exército israelense confirmou ter bombardeado militantes em Gaza, na área de Rafah, no sul, com a justificativa de “eliminar a ameaça e desmantelar alçapões de túneis e estruturas militares usados para atividades terroristas”.

Segundo a mídia local, Mahmud Bassal, porta-voz da Agência de Defesa Civil, afirmou que seis das vítimas foram mortas quando um ataque atingiu um “grupo de civis”, no norte de Gaza.

O Hamas, por sua vez, afirmou não ter conhecimento de nenhum incidente ou confronto em Rafah envolvendo Israel e reafirmou que cumpre os acordos do cessar-fogo.

O ministro da Defesa de Israel, Israel Katz, alegou que o grupo “pagará um preço alto” e que, caso não entenda a mensagem dos novos ataques, a resposta “será cada vez mais severa”.

O cessar-fogo entre Hamas e Israel está sob risco devido às acusações mútuas de violação. As tensões ocorrem em meio à primeira fase do acordo, que envolve a troca de reféns israelenses e prisioneiros palestinos, e que Israel acusa o Hamas de violar por não entregar todos os restos mortais dos reféns.

