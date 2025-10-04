Ataque russo a estação ferroviária em Shostka deixa pelo menos 30 feridos

Drones russos atacaram neste sábado (4) a estação ferroviária de Shostka, na região de Sumy, Ucrânia, deixando ao menos 30 pessoas feridas, segundo informações do presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky. Entre os feridos estão funcionários da concessionária ferroviária e passageiros que aguardavam atendimento na estação.

Os serviços de emergência locais foram acionados para prestar socorro às vítimas. Até o momento, ainda não há informações precisas sobre o número total de feridos.

Em publicação nas redes sociais, Zelensky condenou o ataque e afirmou que a Rússia visou civis. “Os russos não poderiam ignorar que estavam atacando civis. E este é um terror que o mundo não deve ignorar. Todos os dias, a Rússia tira vidas. E só a força pode fazê-los parar”, escreveu o presidente.

Zelensky também pediu que Europa e Estados Unidos emitam declarações firmes contra os ataques russos direcionados à população civil, reforçando a necessidade de medidas internacionais para frear a escalada de violência.