Ataque russo deixa quatro mortos e 20 feridos na Ucrânia

Um ataque com mísseis e drones russos na madrugada deste sábado (25/10) deixou ao menos quatro mortos e 20 feridos na Ucrânia.

De acordo com o chefe da administração militar de Kiev, Timur Tkachenko, duas pessoas morreram e 13 ficaram feridas após mísseis atingirem quatro distritos da capital. Já na região de Dnipropetrovsk, outras duas pessoas morreram e sete foram feridas.

Segundo a primeira-ministra da Ucrânia, Yulia Svyrydenko, a nova ofensiva russa danificou prédios residenciais, um jardim de infância e instalações comerciais.

Leia também

“Este foi mais um ato deliberado de terror contra o povo da Ucrânia. Famílias foram forçadas a passar a noite em abrigos; crianças acordaram com vidros estilhaçados e casas em chamas”, escreveu em uma publicação no X.

Em nota, o Ministério da Defesa da Rússia informou que o ataque tinha como alvo instalações militares e de infraestrutura de energia da Ucrânia. “Os objetivos do ataque foram alcançados e todos os alvos designados foram atingidos”, diz o órgão.

A pasta também disse ter interceptado drones ucranianos direcionados a Moscou.