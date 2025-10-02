02/10/2025
“Até Ficar Velhin”: música regravada por Cleber e Cauan vira fenômeno online e ganha fãs

A música “Até Ficar Velhin” ganhou tanto sucesso que virou trend nas redes sociais e até tema para um pedido de casamento em rede nacional. A faixa, interpretada nas vozes de Cleber e Cauan, foi escrita pelos compositores Márcia Araújo e Junior Angelim. A reportagem do portal LeoDias entrevistou tanto a dupla quanto a compositora para saber como foi o processo de escrita da canção e como eles reagiram ao sucesso.

Os amigos comentaram sobre o retorno dos fãs diante da música: “Tem sido lindo demais! A galera está se emocionando de verdade com ‘Até Ficar Velhin’. A música foi além do que a gente imaginava; ela não é só uma melodia bonita, ela carrega uma mensagem, uma letra que bate forte mesmo e acaba se tornando trilha sonora na vida das pessoas. E essa trend nas redes mostra muito isso para nós, além da receptividade incrível nos shows também”.

“O mais legal é ver como as pessoas se identificam com a letra, como isso mexe com elas. Recebemos um monte de mensagens, declarações, histórias de amor. Realmente dá para ver que a música tocou fundo e está fazendo diferença na vida de muita gente”, completaram. “Até Ficar Velhin” se tornou um grande sucesso, especialmente em plataformas digitais e em vídeos de casais. Os cantores responderam se esperavam essa repercussão: “Para ser bem sincero, a gente não esperava que fosse tomar essa proporção toda, não! Claro que a gente acreditava na música, na letra, no sentimento, mas ver ‘Até Ficar Velhin’ se espalhando pelas redes, nas playlists e nos vídeos de casais foi surpreendente e muito especial. A cada dia, a gente percebia que ela estava tocando de verdade o coração das pessoas. E aí tudo começou a fazer ainda mais sentido porque, no fim das contas, todo mundo quer amar e ser amado, e a música fala justamente sobre isso”.

A faixa passou a fazer parte da trilha sonora da vida de muitas pessoas. Os artistas falaram qual é a sensação de ter uma música que marca momentos tão importantes na vida dos fãs: “É uma sensação surreal. Saber que tem gente usando nossa música em pedido de casamento, na cerimônia, em momentos importantes. Isso não tem preço. É muito emocionante demais! A gente sente que está entrando na história dessas pessoas, fazendo parte de algo muito maior. Isso dá ainda mais sentido para tudo o que a gente faz, para o que a gente escolheu viver com a música. É nossa missão”, afirmaram.

E a história de fã com a música que mais marcou eles aconteceu nesta semana, no “Encontro com Patrícia Poeta”. Eles relembraram o pedido de casamento ao vivo: “Um fã que estava na plateia contou o quanto a dupla e as nossas músicas fazem parte da história deles e aí, do nada, ele pediu ela em casamento ali, ao vivo! Foi emocionante demais. A gente ficou arrepiado! E são momentos assim que mostram o quanto a música tem força, como ela conecta as pessoas de um jeito único e eterno”.

Composição

Márcia e Júnior contaram com o sopro divino para escreverem “Até Ficar Velhin”: “E nesse dia, me lembro que estávamos com a intenção de fazer algo que perpetuasse na vida das pessoas, uma música atemporal, com alma, verdade, muito sentimento, e ela chegou nos dando a certeza de que era o que buscávamos”, disse Márcia para este veículo.

A mensagem principal que buscaram transmitir com esta música é que o amor é uma dádiva, algo sagrado. É uma música que traz essa leveza, verdade e que transborda. Toca! Por isso, ela tem alcançado tantas pessoas.

Segundo Márcia, a canção foi gravada em 2016 pelo Júnior Angelim; na época, estavam trabalhando focados no repertório do disco dele. A faixa já havia sido lançada no YouTube e mídias digitais com ele, e com certeza foi por meio dessa vitrine que ela tocou Cleber e Cauan a regravar: “Cleber contatou a gente e fez o pedido, e foi aceito de primeira! Eu sempre digo, no decorrer da minha trajetória, já vivi isso algumas vezes: a música tem endereço, dia, lugar e hora! E assim aconteceu, era agora e era com eles, Cleber e Cauan!”.

Para a compositora, ver que a música virou trend é maravilhoso: “Ver as pessoas fazendo vídeos, usando o áudio e dividindo seus momentos com ‘Até Ficar Velhin’ é muito gratificante. É aquela sensação boa de que alcançamos nossos objetivos. O sucesso de uma canção se completa quando alcançamos o coração das pessoas, e, graças a Deus, estamos conseguindo. A cada dia que se passa, essa música cresce mais e mais pelo Brasil, e isso nos enche de orgulho!”.

