“Até gangrenar”: Jojo Todynho ironiza intimidade com Lucas Souza e ex-peão reage

Jojo Todynho e Lucas Souza voltaram a trocar farpas! Tudo começou quando a estudante de Direito respondeu a um comentário elogiando seu atual namorado: “Quem sabe fazer seu dever, não gangrena”, referência à sua polêmica fala sobre sexo oral. Lucas não deixou passar e rebateu, lembrando o antigo peso da ex e dizendo que, quatro anos após o término, sua língua continua “inesquecível”.

Jojo publicou uma foto com seu atual namorado, o policial Thiago Gonçalves, com vista para a Torre Eiffel, em Paris. Na legenda, ela se declarou ao amado, mas nos comentários um seguidor relembrou sua fala polêmica, “até gangrenar”. Em resposta, Jojo exaltou o namorado atual: “Quem sabe fazer seu dever, não gangrena, o policia tem a senha”, garantiu. Thiago também comentou que “quem é sabe”.

Toda a polêmica gira em torno do episódio em que a estudante de Direito revelou que fazia o ex-marido praticar sexo oral nela por uma hora até a língua “gangrenar”. A declaração, feita logo após o término do relacionamento, se transformou em um meme nas redes sociais. No entanto, Lucas não levou a situação na esportiva e acabou reagindo publicamente segundo a Choquei.

Em um comentário nas redes sociais, Lucas desejou “tudo de bom” para Jojo, mas aproveitou para relembrar que, na época em que foram casados, ela enfrentava algumas limitações relacionadas ao seu peso: “Que Deus abençoe vocês e que você seja muito feliz! Ele realmente não vai precisar entender as limitações de se relacionar com uma pessoa de quase 200 kg (o que, pra mim, nunca foi um problema)”.

Souza ainda brincou que sua língua continua inesquecível, já que, quatro anos após o término, ela ainda se recorda do episódio. Além disso, Lucas destacou que nunca expôs detalhes íntimos do relacionamento: “Mas nem por isso eu sairia expondo tudo nas redes sociais. E vamos combinar, não é só a minha língua que é inesquecível, né? Já se passaram 4 anos”, ele ironizou publicamente.

O relacionamento:

Vale lembrar que o relacionamento entre Jojo Todynho e Lucas Souza foi rápido, mas conturbado. O casal se conheceu em agosto de 2021 e se casou apenas cinco meses depois, em janeiro de 2022. Pouco tempo depois, Lucas publicou uma foto afirmando que o relacionamento havia acabado, enquanto Jojo dizia não saber de nada.

Eles se reconciliaram e explicaram que se tratava apenas de uma briga, mas, no fim de outubro de 2022, o casal enfrentou outra crise e pôs fim ao casamento definitivamente, com direito a troca de farpas e até um boletim de ocorrência registrado por Jojo, acusando Lucas de agressão verbal. Desde então, eles seguem trocando farpas nas redes sociais.