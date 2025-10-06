06/10/2025
Universo POP
Taís Araujo exibe novo visual após fim das gravações de Vale Tudo
Odete Roitman morre nesta semana em Vale Tudo; veja tudo o que se sabe
Maria Bethânia recebe carinho de Lula e Janja em bastidores de show: ‘Extraordinária cantora’
Iasmyne Sampaio dá entrada em casamento no civil e compartilha bastidores nas redes sociais
Cena inesperada: encontro com mucura dentro de casa viraliza nas redes
Com choro durante audiência, P. Diddy é condenado a mais de 4 anos de prisão por abuso contra mulheres
Quem matou Odete? Cronograma da reta final de “Vale Tudo” revela próximos acontecimentos
Após cirurgia, Gracyanne se compromete a ler a Bíblia no tempo em que faria exercícios
Marcelo Faria exalta legado de “Vale Tudo” e não descarta volta às novelas
Vini Jr. manda recado após Virginia Fonseca posar de biquíni

Até que enfim! Vini Jr. posta 1° vídeo ao lado de Virginia Fonseca

Escrito por Portal Leo Dias
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
ate-que-enfim!-vini-jr.-posta-1°-video-ao-lado-de-virginia-fonseca

Por essa, os fãs não esperavam! Vini Jr. surpreendeu os seguidores ao compartilhar um vídeo dançando ao lado da influenciadora Virginia Fonseca, nas redes sociais, nesta segunda-feira (06/10). Este é o primeiro post em que o mais novo casal do mundo dos famosos aparece junto.

O jogador publicou um vídeo fazendo a dancinha da música “Tropa do M” ao lado da apresentadora em sua conta oficial do TikTok. Na legenda do post, Vini colocou risadas juntamente com um coração vermelho.

Veja as fotos

Reprodução: Instagram
Virginia Fonseca e Vini JrReprodução: Instagram
Reprodução/Instagram: @vinijr e @virginia
Reprodução/Instagram: @vinijr e @virginia
Foto/Instagram/@virginia/@vinijr
Foto/Instagram/@virginia/@vinijr
Reprodução/Instagram
Sol, mar e romance? Virginia e Vinicius Jr. curtem dia em iate no litoral da EspanhaReprodução/Instagram
Reprodução/TikTok @vinijr
Vini Jr. posta 1° vídeo ao lado de VirginiaReprodução/TikTok @vinijr

Leia Também

Essa é a primeira vez que os dois compartilham um registro juntos na web. Na última semana, Virginia passou alguns dias hospedada na casa de Vini, na Espanha e chegou a marcar presença em uma partida do Real Madrid para torcer pelo atleta.

Virginia assistiu ao jogo em que o time do affair ganhou por 3 a 1 sobre o Villarreal e comemorou os dois gols do brasileiro. Ela vestia uma camisa personalizada do atacante, com número 7, autógrafo e dedicatória

Na saída do estádio Santiago Bernabéu, no último sábado (4/10), os dois foram filmados juntos. Os artistas estavam acompanhados de Duda Freire, e do assessor Felipe.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost