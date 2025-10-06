Até que enfim! Vini Jr. posta 1° vídeo ao lado de Virginia Fonseca

Por essa, os fãs não esperavam! Vini Jr. surpreendeu os seguidores ao compartilhar um vídeo dançando ao lado da influenciadora Virginia Fonseca, nas redes sociais, nesta segunda-feira (06/10). Este é o primeiro post em que o mais novo casal do mundo dos famosos aparece junto.

O jogador publicou um vídeo fazendo a dancinha da música “Tropa do M” ao lado da apresentadora em sua conta oficial do TikTok. Na legenda do post, Vini colocou risadas juntamente com um coração vermelho.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Virginia Fonseca e Vini Jr Reprodução: Instagram Reprodução/Instagram: @vinijr e @virginia Foto/Instagram/@virginia/@vinijr Sol, mar e romance? Virginia e Vinicius Jr. curtem dia em iate no litoral da Espanha Reprodução/Instagram Vini Jr. posta 1° vídeo ao lado de Virginia Reprodução/TikTok @vinijr Voltar

Próximo

Essa é a primeira vez que os dois compartilham um registro juntos na web. Na última semana, Virginia passou alguns dias hospedada na casa de Vini, na Espanha e chegou a marcar presença em uma partida do Real Madrid para torcer pelo atleta.

Virginia assistiu ao jogo em que o time do affair ganhou por 3 a 1 sobre o Villarreal e comemorou os dois gols do brasileiro. Ela vestia uma camisa personalizada do atacante, com número 7, autógrafo e dedicatória

Na saída do estádio Santiago Bernabéu, no último sábado (4/10), os dois foram filmados juntos. Os artistas estavam acompanhados de Duda Freire, e do assessor Felipe.